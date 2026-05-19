Luis Mateucci revela por qué tuvo que ser hospitalizado de urgencia: "Extraño a mi familia"

19 may. 2026 - 17:12 hrs.

La preocupación se instaló entre los seguidores de Luis Mateucci luego de que el exchico reality fuera internado de urgencia en una clínica del sector oriente de Santiago tras presentar fuertes dolencias en el pecho. Días después del susto, el argentino reapareció para contar qué ocurrió realmente con su salud.

El jueves recién pasado, Mateucci ingresó cerca de las 13:00 horas a la Clínica Indisa. En ese momento, reconoció que venía de un intenso ritmo laboral, marcado por varios eventos en pocos días y síntomas que comenzaron a encender las alertas.

“No sé lo que me pasó, me acaban de ingresar. Hice seis eventos el fin de semana en tres días y terminé mal... Me faltaba el aire, tuve fiebre”, contó entonces.

Ahora, más tranquilo y en pleno reposo, decidió compartir un video para aclarar su situación actual de salud.

“Ya estoy en plena recuperación”

“Estoy descansando, sigo en reposo. Ya con un poquito de hambre, por suerte, ya estoy comiendo”, comentó al inicio del registro, donde apareció más recuperado.

Luego entregó más detalles sobre el origen de su problema de salud. “Fue un virósico, fue estrés, y un cúmulo de cosas las que me pasaron, pero bueno, ya estoy tratado y ya estoy en plena recuperación”, explicó.

La reflexión de Mateucci tras el susto de salud

La situación también llevó al argentino a replantearse parte de su rutina y detenerse a pensar en cómo enfrentar el ritmo de trabajo que llevaba.

“Cuando te pasan estas cosas, te replanteas un montón de cosas; me las estoy replanteando, pero yo soy feliz con lo que hago, soy feliz, amo lo que hago, disfruto mi vida”, sostuvo.

Eso sí, reconoció que el episodio lo hizo tomar distancia y evaluar cambios. “Cuando te pasan estas cosas hay que poner un stop y ver cómo seguir avanzando desde de otra forma”, agregó.

“Extraño a mi familia”

Mateucci también confesó que el problema de salud lo ha tenido más vulnerable y extrañando a sus cercanos.

“Extraño a mi familia, extraño a mi gente que me conoce, que te apachucha, que te dé ese cariño, que los amigos obvio que te lo dan, porque tengo muchos amigos preocupados y que están al lado, pero no es como la familia”, expresó.

Pese al complejo momento, quiso llevar tranquilidad a quienes se preocuparon por él durante los últimos días. “Voy a estar bien, voy a levantar el peso otra vez, no me gusta verme tan flaco. Hay Mateucci para rato, así que quédense tranquilos. Yerba mala nunca muere. Los quiero mucho y gracias por preocuparse”, cerró.

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