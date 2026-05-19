Clínica Dávila busca trabajadores: Revisa las ofertas laborales disponibles y cómo postular

19 may. 2026 - 18:00 hrs.

Clínica Dávila, una de las redes de centros asistenciales más importantes del país, entregó un listado actualizado de ofertas laborales para trabajadores y trabajadoras de distintas áreas.

Cada una de las plazas de trabajo es para la Región Metropolitana, dado que todas sus clínicas se encuentran allí (Vespucio, Las Condes, Ñuñoa y Maipú), no obstante, eso no impide la postulación de personas que residan en otras regiones del país.

Cabe destacar que no todas las ofertas están relacionadas con el área de la salud, por lo que otros trabajadores igual pueden encontrar vacantes que se ajusten a su perfil y experiencia laboral.

¿Qué ofertas existen actualmente en Clínica Dávila?

Enfermera (o) - Coronaria (Plan de invierno)

Auxiliar de Servicio Neonatología - Plan de invierno

Tens Neonatología (Plan de invierno)

Técnico en Farmacia 4to turno - Plan de invierno

Enfermera (o) - UCI (Plan de invierno)

Jefe Inteligencia de Mercado y Pricing

Asistente atención público - Admisión Ambulatoria

Analista Control de Gestión

Ejecutivo Back Office

Para conocerlas todas las vacantes pincha aquí.

¿Cómo postular?

Para revisar las vacantes disponibles en Clínica Dávila, los interesados deben acceder al portal exclusivo que la institución médica mantiene habilitado en la plataforma de Trabajando.com.

Una vez dentro del sitio, se desplegará la totalidad de los puestos de trabajo vigentes. El sistema permite ordenar las búsquedas aplicando filtros específicos como las funciones del cargo, la ubicación geográfica (región y comuna), la profesión requerida o la modalidad de la jornada laboral. Al pulsar sobre cualquiera de las alternativas de la lista, se abrirá una pestaña con la descripción detallada de las tareas y el perfil solicitado.

Si la oferta se ajusta a lo que busca el candidato, debe seleccionar la opción "Postular" e ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña para completar el proceso. En caso de no estar registrado en el portal de empleo, el sistema permite abrir una cuenta nueva rellenando un formulario con los antecedentes personales, datos de contacto y cargando el currículum actualizado.

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