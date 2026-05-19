Proyectan caída de producción de cobre este año: Recuperación llegaría en 2027

19 may. 2026 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

Chile, el mayor productor mundial de cobre, proyectó una caída del 2% de su producción para este año, debido al envejecimiento de los principales yacimientos, pero anticipa una recuperación de 4% en 2027, según un reporte de la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

La caída en la producción del cobre para este 2026

Este año, la producción chilena alcanzará 5,3 millones de toneladas, una caída del 2% frente a 2025 "que responde a menores leyes minerales, mantenciones programadas, restricciones operacionales y a un débil desempeño registrado al inicio del año", explicó Cochilco.

No obstante, se prevé un repunte de 4% en 2027, con una producción estimada de 5,5 millones de toneladas.

La proyección se conoce en momentos en que el cobre registra precios récord, impulsado por el avance de la electromovilidad y la demanda de tecnología.

Para este año, Cochilco elevó su estimación del precio promedio a 5,55 dólares por libra y a 5,10 dólares para 2027.

Participación cercana al 22% de la producción global

"Son niveles históricamente altos, que reflejan una demanda mundial sólida y un mercado con estrechez de oferta", dijo el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

China seguiría siendo el principal soporte del consumo global de cobre, aunque con "menor dinamismo por la debilidad inmobiliaria y una recuperación industrial más gradual", según Cochilco.

Chile, en tanto, conservará su posición como principal productor mundial de cobre, con una participación cercana al 22% de la producción global.

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