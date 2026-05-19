Subastan departamentos desde $13 millones: Revisa dónde están ubicados y cómo participar

19 may. 2026 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

La plataforma de subastas online más grande de Chile, Macal, tendrá nuevas opciones para los próximos días, en las cuales se rematarán departamentos en distintas comunas a lo largo del país.

Son 50 propiedades las que se encuentran disponibles y se ofrecen con un valor mínimo que va desde las 330UF ($13.330.000 aprox).

La ubicación de los departamentos subastados

Se pueden encontrar viviendas en edificios en las regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Biobío.

De los 52 departamentos, 32 se encuentran en la capital, y 23 están cerca de alguna estación de Metro.

Algunas comunas en las que se pueden encontrar estos inmuebles son Alto Hospicio, Iquique, Copiapó, Ovalle, Coquimbo, Estación Central, Santiago, Independencia, Macul, Rancagua, Talca, Concepción, entre otras.

Para conocer todas las ubicaciones, puedes revisar los detalles en este link.

¿Cuándo serán las subastas?

Todas las subastas se realizan los miércoles a las 12:00 horas, y 35 de los inmuebles disponibles serán rematados el 27 de mayo, mientras que otros 14 el 10 de junio.

Por ahora, sólo un departamento ubicado en Estación Central será ofrecido el 24 de junio.

¿Cómo participar de las subastas?

Para participar, debes ingresar al sitio web de Macal, seleccionar la vivienda de tu interés y verificar la fecha en que se realizará el remate.

En el sitio web podrás revisar las bases legales e inscribirte para poder participar. Para eso, será necesario abonar una garantía desde el link del inmueble que quieres comprar.

Luego, espera a el día del evento y en la esquina superior derecha de la página web de Macal haz clic en "Subasta en vivo", selecciona "entrar como participante" e ingresa con tu usuario y contraseña.

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