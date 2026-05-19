Aeropuerto de Concón: MOP aclara futuro y descarta freno al proyecto de US$ 43,6 millones

19 may. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

El futuro Aeropuerto Internacional de Concón volvió a instalarse en el debate regional de Valparaíso luego de que surgieran dudas sobre una eventual paralización del proyecto. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) salió a aclarar el escenario y descartó que la iniciativa haya sido congelada.

La polémica comenzó después de que el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, advirtiera que la cartera habría frenado el plan para transformar el aeródromo de Torquemada en un terminal aéreo comercial. Las declaraciones encendieron alertas en distintos sectores debido al impacto económico y de conectividad proyectado para la zona.

MOP aclara futuro del Aeropuerto de Concón

Pero la respuesta del Ejecutivo llegó rápidamente. A través de una declaración enviada por la Seremi de Obras Públicas al medio regional Puranoticia.cl, el ministerio aseguró que el proyecto “se encuentra activo y no ha sido descartado”.

La iniciativa contempla una inversión estimada de $43,6 millones de dólares y ya cuenta con Resolución de Calificación Ambiental, aprobada en noviembre de 2025.

Según explicó el MOP, el proyecto ingresó actualmente a una fase administrativa considerada decisiva: la obtención de la Recomendación Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social, trámite que calificaron como “indispensable” para establecer los plazos definitivos de ejecución.

aeropuertos.mop.gob.cl

La aclaración buscó despejar la incertidumbre instalada en torno a una obra considerada estratégica para la Región de Valparaíso, particularmente por su potencial impacto en el transporte aéreo y el desarrollo económico.

MOP confirma inversión en Torquemada

Junto con reiterar que el aeropuerto sigue en carpeta, el Ejecutivo informó que ya se ejecutan trabajos en las actuales instalaciones del cerro Torquemada.

La Dirección de Aeropuertos del MOP está desarrollando una inversión sectorial cercana a $3.900 millones de pesos, destinada a renovar el sector central de la pista y mejorar las dependencias operativas, con el objetivo de “garantizar la total seguridad de las operaciones aéreas”.

"Puede generar una importante cantidad de empleos"

La aclaración también fue valorada desde el Congreso. El diputado Andrés Celis (RN) cuestionó la controversia generada en torno al proyecto y llamó a actuar con responsabilidad.

“Aquí hay que ser sumamente responsables y no entrar en polémicas artificiales que, además, terminan generando incertidumbre en torno a proyectos tan relevantes para la Región de Valparaíso. Lo importante es que el propio ministro ya aclaró que el proyecto continúa en carpeta”, sostuvo en conversación con el Diario Financiero.

El parlamentario también destacó el impacto económico que podría tener la iniciativa en la zona. “Esta iniciativa no solo fortalecerá la conectividad, sino que también puede generar una importante cantidad de empleos directos e indirectos vinculados al turismo y el comercio. Por eso, es fundamental entregar certezas y cerrar una discusión que solo provocó confusión innecesaria”, concluyó.