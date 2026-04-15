China lanza curiosa campaña contra la obesidad: Regalan carne a quienes bajen de peso

15 abr. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

China puso en marcha una llamativa campaña para combatir la obesidad, en medio de la creciente preocupación por el aumento del sobrepeso en su población.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 más de un tercio de los adultos chinos presentaba sobrepeso (37,5%), mientras que un 8,3% padecía obesidad.

Pese a estas cifras, el país aún se encuentra por debajo de Estados Unidos, donde el 72,4% de los adultos tiene sobrepeso y un 42% es obeso, de acuerdo con el mismo organismo.

“Pierde grasa, gana carne de res”

En este contexto, el gigante asiático lanzó la campaña "Pierde grasa, gana carne de res", una iniciativa en la que los participantes reciben, por cada medio kilo perdido, el equivalente en carne de res deshuesada o un kilo y medio de carne con hueso.

Se trata de una de las estrategias impulsadas con apoyo de las autoridades para frenar el avance del sobrepeso y la obesidad, cuyo impacto —incluyendo enfermedades crónicas y un mayor gasto sanitario— genera creciente preocupación en el país.

Shu Fangqiang es uno de los cientos de participantes inscritos en este programa de adelgazamiento.

Con un índice de masa corporal de 30, es considerado obeso tanto por los criterios nacionales como por la OMS. "Carne de res o no, quería perder peso por mi salud. Esta oportunidad llegó en el momento justo, así que me inscribí", dijo.

Durante la semana de la campaña en marzo, decenas de voluntarios participan activamente en espacios diferenciados para hombres y mujeres.

Allí son pesados, medidos y se les toma la circunferencia de la cintura. El personal registra los datos manualmente en formularios que luego entregan a los participantes, incluyendo un sello que los incentiva a continuar con el proceso.

Supermercados y redes sociales impulsan la iniciativa

La cadena de supermercados Yonghui, por ejemplo, incentiva a sus clientes a registrar su pérdida de peso durante 10 días pesándose en la tienda. Por cada kilo y medio perdido, pueden recibir medio kilo de carne de res, cangrejos de río o kiwis.

Iniciativas similares se han replicado en distintas zonas del país y han ganado amplia visibilidad en redes sociales.

China, el segundo país más poblado del mundo con cerca de 1.400 millones de habitantes, concentra actualmente el mayor número de adultos con sobrepeso: 402 millones de personas, según un estudio publicado en 2025 en la revista médica The Lancet.