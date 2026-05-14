Misterioso barco fantasma: torpedo de alta tecnología habría hundido un carguero ruso con secreto nuclear en aguas de España

14 may. 2026 - 12:15 hrs.

Un misterioso incidente naval encendió las alarmas geopolíticas, tras el hundimiento del buque ruso Ursa Major frente a la costa de España. Los rumores apuntan a que un torpedo ocasionó la destrucción del casco, con el fin de ocultar un presunto cargamento nuclear destinado a Corea del Norte.

Los investigadores sospechan la existencia de un acuerdo secreto entre las autoridades rusas y el líder norcoreano Kim Jong Un. El navío podría haber transportado componentes para crear dos reactores de submarino nuclear, como intercambio por el apoyo de soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania.

¿Cómo ocurrió el hundimiento de un buque ruso cerca de España?

Tras sufrir tres explosiones (probablemente cerca de la sala de máquinas), la tripulación emitió una llamada de auxilio. Los movimientos de la embarcación estaban siendo monitoreados por la Armada portuguesa previo al incidente, el cual se cobró la vida de dos marineros, de acuerdo a New York Post.

Si bien los equipos de rescate españoles llegaron para socorrer a las víctimas, no pudieron acceder a la sala de máquinas porque estaba sellada herméticamente. Además, luego acudió el buque militar ruso Ivan Gren, el cual ordenó a los navíos alejarse casi cuatro kilómetros de la zona y exigió a España la devolución de la tripulación rescatada.

Foto: Reuters

Una vez que el Ivan Gren lanzó bengalas al aire, ocurrieron cuatro explosiones submarinas más (similares a las ocasionadas por minas) y el Ursa Major se hundió. Hoy se encuentra en el fondo del mar Mediterráneo, a 96 kilómetros del territorio español y a unos 2.500 metros de profundidad.

¿Qué ocasionó el hundimiento del Ursa Major?

De acuerdo a unos investigadores españoles, la destrucción del casco se debió a un torpedo supercavitante Barracuda: un arma submarina perteneciente a Estados Unidos, algunos países de la OTAN, Rusia e Irán. Está diseñada para perforar embarcaciones con facilidad, como lo demostró el agujero de 50 centímetros que quedó en la gruesa placa metálica del navío.

Foto: Wikimedia Commons

Por su parte, la empresa rusa Oboronlogistics y propietaria del gigantesco carguero denunció que se trató de un ataque terrorista selectivo. Una versión que sería reforzada una semana después por el buque de investigación Yantar, el cual llegó a la zona de los restos y detectó cuatro explosiones adicionales en el lecho marino.

A pesar de los esfuerzos por esclarecer los hechos, el gobierno español descartó una exploración de los restos por la profundidad en la que se encuentra la embarcación, lo que hace demasiado riesgosa cualquier investigación sin recursos técnicos significativos.

Asimismo, en febrero de este año, el ejército estadounidense realizó un segundo barrido con el avión WC135-R Constant Phoenix, diseñado para detectar niveles de radiación. Sin embargo, desde el primer barrido en agosto de 2025 hasta hoy, no se han revelado los hallazgos.

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