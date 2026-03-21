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"Vaguada costera": Meteorología emite aviso por altas temperaturas de hasta 32°C en región de Atacama

¿Qué pasó?

Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "altas temperaturas" que afectará a sectores de la región de Atacama a principios de esta semana.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

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¿Dónde y cuándo se producirá el calor?

La medida se encuentra vigente para la tarde de este lunes 23 de marzo, debido a una condición sinóptica de "vaguada costera".

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Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en la Cordillera dela Costa y sectores de valle, además de la pampa, de la región de Atacama.

Hasta 32°C

A continuación se detalla las temperaturas máximas pronosticadas para los sectores afectados:

  • Cordillera de la Costa y sectores de valles: entre 29°C y 31°C
  • Pampa: entre 30°C y 32°C

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