"Vaguada costera": Meteorología emite aviso por altas temperaturas de hasta 32°C en región de Atacama
¿Qué pasó?
Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "altas temperaturas" que afectará a sectores de la región de Atacama a principios de esta semana.
Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.
¿Dónde y cuándo se producirá el calor?
La medida se encuentra vigente para la tarde de este lunes 23 de marzo, debido a una condición sinóptica de "vaguada costera".Ir a la siguiente nota
Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en la Cordillera dela Costa y sectores de valle, además de la pampa, de la región de Atacama.
Hasta 32°C
A continuación se detalla las temperaturas máximas pronosticadas para los sectores afectados:
- Cordillera de la Costa y sectores de valles: entre 29°C y 31°C
- Pampa: entre 30°C y 32°C
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