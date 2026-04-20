"Ella fue mi todo": La nueva vida de Hans Gildemeister en Zapallar tras la muerte de su esposa

20 abr. 2026 - 10:45 hrs.

Uno de los tenistas más reconocidos y exitosos de Chile, Hans Gildemeister, de 70 años —cuyo nombre real es Juan Pedro Gildemeister—, inició hace algunos años una nueva etapa en su vida tras la muerte de su esposa, con quien estuvo casado durante cerca de 44 años.

Conocido en su época dorada como el “Biónico”, el extenista nacional enfrentó en junio de 2022 la pérdida de Margarita Domínguez, “Lala”, el amor de su vida, quien falleció producto de un cáncer de pulmón tras un largo y complejo proceso de salud.

Desde entonces, el exdeportista decidió radicarse en Zapallar, en la región de Valparaíso, lugar donde descansan los restos de su esposa y que se transformó en su refugio personal.

"Fue el amor de mi vida, la conocí cuando ella tenía 16 y yo 18. Tuvimos un matrimonio maravilloso, de esos de película, con casi 44 años de casados", dijo en conversación con LUN.

Un refugio marcado por los recuerdos

El ganador de 27 títulos —23 de ellos en dobles, lo que lo posiciona como uno de los mejores exponentes nacionales en esa categoría— explicó que su llegada a Zapallar no fue planificada como un cambio definitivo, pero terminó convirtiéndose en su hogar.

"Me quedé a vivir en Zapallar cuando enviudé. Acá disfruto la vida tranquila y estoy cerca de mi mujer, sus recuerdos. A Lala la voy a ver caminando al cementerio y me demoro unos 45 minutos. Ella fue mi todo, tuvimos 12 nietos, aunque sólo alcanzó a conocer a 11", dijo Gildemeister, quien tiene cinco hijas junto a Lala.

Respecto a la enfermedad que afectó a su esposa, sostuvo que debió enfrentarla durante dos años y medio, pero quiso hacerlo en la costa chilena: "Por eso ella quiso quedarse acá (Zapallar), porque podía descansar, a veces salir a caminar y respirar aire puro para recuperarse de las quimios".

Hans Gildemeister y su esposa Margarita Domínguez

Su vida actual y cuidado de la salud

Tras el fallecimiento de su esposa, el otrora tenista vive solo, aunque mantiene contacto frecuente con su familia.

"A Santiago trato de ir poco, pero tengo que ir a las revisiones médicas, los cumpleaños de los nietos y a ver a mis hijas", aclaró.

En paralelo, el exdeportista ha puesto énfasis en el cuidado de su salud, incorporando hábitos como el ejercicio y una alimentación equilibrada.

"Trato de comprar, más o menos, todo preparado, pero me gusta comer sano, mucha verdura, lechuga. Y sobre todo harto caldo de hueso orgánico; hay que alimentarse bien", cerró.