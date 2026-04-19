Daniela Nicolás se casó con médico: Así fue la boda de la ex Miss Universo Chile

19 abr. 2026 - 14:42 hrs.

Lo había anunciado hace algún tiempo y este sábado 18 de abril lo hizo realidad. La ex Miss Chile Daniela Nicolás contrajo matrimonio con el médico Matías Keefe, en una ceremonia con algunos detalles estéticos árabes.

Al evento asistieron cerca de 400 invitados, entre los que se contaron varios famosos y amistades de la pareja, quienes destacaron los looks de los novios.

A través de redes sociales, asistentes al evento dejaron entrever algunos detalles del enlace, como el glamuroso vals de los novios, con la música de Johann Strauss.

¿Cómo era el vestido?

El vestido de novia de Daniela Nicolás destacó por una silueta clásica tipo princesa, con una falda amplia y estructurada que aporta volumen y presencia. Está confeccionado en un tono blanco brillante, completamente cubierto de aplicaciones de pedrería y bordados que generan un efecto luminoso y sofisticado en toda la prenda.

El corset tenía un escote en forma de corazón, diseñado para realzar la parte superior del cuerpo con un ajuste ceñido.

El conjunto se complementa con un velo largo de tul que cae desde la parte posterior, reforzando la estética tradicional. Como accesorios, incorpora un collar discreto y un ramo de flores blancas, manteniendo una paleta monocromática que resalta la elegancia y el protagonismo del vestido.

En tanto, el novio recurrió a un estilo más clásico, con un smoking negro que hacía juego con los zapatos del mismo color.

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