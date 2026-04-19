"Tenemos un hijo": Fernanda Ramirez contó en redes sociales cómo se llevaba con su expareja Francisco Dañobeitia

19 abr. 2026 - 12:42 hrs.

La actriz Fernanda Ramírez fue consultada a través de la caja de preguntas de Instagram sobre su relación con Francisco Dañoebeitia, quien fue su pareja y, además, el padre de su primer hijo.

Los actores comenzaron su relación amorosa en el año 2015, y luego de 3 años de matrimonio colocaron fin al romance.

Ante las preguntas de sus seguidores, respondió por medio de memes y videos grabados por sí misma, dejando entrever el tipo de relación que mantienen en la actualidad.

¿Qué dijo Fernanda Ramírez sobre su expareja?

En primera instancia, contó sobre el hijo en común con él: "Tenemos un hijo que se llama Gael y que va a cumplir 10 años". Por otra parte, añadió que su expareja "tiene un hijo con Raquel Ortiz", y que, posterior a su quiebre amoroso, "tuve un hijo de tres meses con Juan José".

La actriz recalcó la importancia de su expareja en su vida, detallando que incluso "criamos a los 3 niños, y vemos mucho a Pancho", dijo en redes sociales.

La compleja relación después de su separación

Recordar que la ruptura afectó profundamente a la actriz, quien confesó a un programa de Chilevisión que se sumió en una depresión, la cual logró superar gracias a una terapia alternativa.

"¿Te llevaste mal con Pancho al principio?", a lo que responde: Sí, obvio que sí, po, cuando recién nos separamos no nos llevábamos tan bien. También con ciertos rencores al respecto; algún día vamos a compartir por qué nos separamos".

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