Marca de lujo llega a Chile: Aterriza con exclusivos accesorios para el cabello

08 jun. 2026 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

La industria de la belleza premium suma una nueva apuesta en Chile. La reconocida firma francesa Balmain Hair Couture anunció su llegada oficial al país de la mano de Pichara, que asumirá la distribución exclusiva de la marca en el mercado nacional.

La propuesta busca trasladar el lujo y la sofisticación característicos de las pasarelas internacionales al cuidado capilar cotidiano, ofreciendo una colección de accesorios y herramientas inspiradas en el legado de una de las casas de moda más emblemáticas del mundo.

Con presencia en importantes mercados internacionales y una estrecha relación con la industria fashion, Balmain Hair Couture apuesta por conquistar a quienes buscan combinar diseño, exclusividad y rendimiento profesional en el cuidado de su cabello.

El legado de Balmain llega al mundo capilar

La llegada de Balmain Hair Couture a Chile marca un nuevo paso en la expansión de la histórica maison francesa, fundada en 1945 y reconocida mundialmente por su influencia en la alta costura.

La colección está compuesta por cepillos profesionales, peinetas, cintillos y diversos accesorios desarrollados con materiales premium y acabados de lujo, diseñados para convertir el cabello en una extensión del estilo personal.

La propuesta responde a una tendencia cada vez más visible en las principales capitales de la moda, donde el cabello y sus complementos han adquirido un protagonismo similar al de las prendas y accesorios de diseñador.

El cabello como protagonista del look

Desde la firma destacan que el styling capilar se ha transformado en una pieza fundamental dentro de las tendencias internacionales de moda y belleza.

"La llegada de Balmain Hair Couture refleja además una tendencia que hoy domina las principales capitales de la moda: el cabello y sus accesorios se han convertido en protagonistas absolutos del look, elevando el styling capilar al mismo nivel que la moda y los accesorios de lujo", señalaron desde la marca.

Asimismo, destacaron que las piezas de la colección han sido utilizadas por reconocidas figuras internacionales como Rihanna, Dua Lipa, Beyoncé, Kim Kardashian y Zendaya, reforzando el posicionamiento de la marca dentro del segmento de lujo.

Un hito para el mercado de la belleza en Chile

La incorporación de Balmain Hair Couture al portafolio de Pichara representa un importante avance para la industria nacional de la belleza premium, acercando al público chileno productos que hasta ahora solo estaban disponibles en mercados internacionales seleccionados.

Amani Pichara, subgerente de Investigación y Desarrollo de la compañía, valoró la llegada de la firma al país y destacó la importancia estratégica de esta alianza.

"Era una marca que admiramos hace años y que siempre estuvo presente como una aspiración dentro de la industria de la belleza profesional. Poder concretar hoy su llegada exclusiva a Chile refleja también nuestro compromiso por seguir acercando propuestas premium y marcas icónicas a nuestros clientes", afirmó.

¿Dónde comprar Balmain Hair Couture en Chile?

Como parte de su estrategia de lanzamiento, la colección de accesorios y herramientas premium de Balmain Hair Couture ya se encuentra disponible de forma exclusiva a través de la plataforma digital de Pichara.

La compañía adelantó además que próximamente la marca llegará a puntos de venta seleccionados de la cadena, ampliando así el acceso a una propuesta que combina lujo, diseño y performance profesional.

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