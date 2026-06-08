Reconocida cadena de gimnasios anuncia cierra definitivo de sus sedes a nivel nacional

08 jun. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

La crisis financiera que afecta a Energy Fitness Club sumó un nuevo y decisivo. La cadena de gimnasios cerró múltiples sucursales a lo largo del país y confirmó que presentará una solicitud de liquidación, poniendo en riesgo la continuidad definitiva de sus operaciones.

La situación ha generado incertidumbre entre miles de clientes que mantenían membresías activas, luego de que distintas sedes informaran el cierre de sus instalaciones "hasta nuevo aviso" a través de redes sociales.

La medida ocurre en medio de un complejo escenario judicial y financiero que enfrenta la empresa, marcado por acusaciones de incumplimiento de compromisos adquiridos con acreedores tras su proceso de reorganización concursal.

Varias sucursales cerraron sus puertas

Desde el pasado viernes, distintas sedes de Energy Fitness Club dejaron de funcionar y comunicaron la suspensión de actividades mediante mensajes publicados en redes sociales.

"Les informamos que, por motivos operacionales, el club permanecerá cerrado", señalaron desde la cuenta de Instagram de Energy Club Costanera.

Mensajes similares fueron publicados por otras sucursales de la cadena, incluyendo locales ubicados en Mallplaza Vespucio, Midmall de Maipú, Mallplaza Tobalaba y Mallplaza Egaña, entre otros recintos.

El cierre simultáneo de varias instalaciones encendió las alarmas entre usuarios y trabajadores, especialmente considerando el delicado escenario económico que atraviesa la compañía desde hace varios años.

La acción judicial que precipitó la crisis

Los cierres se producen mientras avanza una acción judicial presentada por el Banco de Crédito e Inversiones (Bci), entidad que solicitó al 9° Juzgado Civil de Santiago declarar el incumplimiento del acuerdo de reorganización concursal de Energy Fitness Clubs SpA.

La institución financiera busca que se reconozca el incumplimiento de las obligaciones pactadas por la empresa y se dé paso a un eventual proceso de liquidación.

Según la demanda, la compañía no habría cumplido diversos compromisos asumidos ante sus acreedores. Entre ellos, el banco sostiene que la firma "no pagó íntegramente las cotizaciones previsionales del mes de febrero de 2026" y que mantiene una deuda relacionada con el IVA y un convenio con la Tesorería General de la República por más de $1.363 millones.

Asimismo, el escrito judicial asegura que la empresa tampoco cumplió con pagos comprometidos a acreedores garantizados. En la presentación, Bci afirmó que "la Empresa Deudora no pagó los intereses antes señalados el día 30 de marzo de 2026, ni aun parcialmente", pese a que el plazo para hacerlo había sido extendido previamente.

Energy confirma que solicitará su liquidación

A través de una declaración pública, Energy Fitness Club confirmó que presentará una solicitud de liquidación y explicó que la decisión es consecuencia de un largo proceso de intentos por mantener operativa la compañía.

"La solicitud de liquidación no representa el inicio de esta historia, sino el punto final de un largo proceso en el que la compañía intentó encontrar alternativas para preservar su continuidad", indicó la empresa.

La cadena aseguró que su situación financiera responde a una combinación de factores que afectaron profundamente a la industria del fitness durante los últimos años.

Los factores detrás del complejo escenario

Desde la compañía apuntaron a una serie de eventos que impactaron directamente el desarrollo de su negocio, entre ellos el estallido social, la pandemia, los prolongados cierres de gimnasios y una recuperación más lenta de la esperada tras el retorno de las actividades.

A ello se sumaron mayores costos operacionales y un escenario competitivo distinto al que existía antes de 2020.

"Comprendemos la preocupación, incertidumbre y también la molestia que esta situación genera, especialmente en quienes mantenían una relación activa con la compañía y confiaron en Energy durante todos estos años", señaló la empresa en su declaración.

De concretarse la liquidación, se pondría fin a la operación de una de las cadenas de gimnasios más conocidas del país, dejando abiertas diversas interrogantes respecto al futuro de sus trabajadores, clientes y contratos vigentes.

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