La heladería del MUT que recibió un reconocimiento italiano por sus auténticos gelatos

05 jun. 2026 - 07:51 hrs.

¿Qué pasó?

Todo comenzó con un recorrido por Italia. Entrar a distintas gelaterías, probar sabores y tomar apuntes, terminó años después en Santiago, donde una heladería acaba de recibir un reconocimiento reservado para locales que representan fielmente la tradición culinaria italiana.

Se trata de “Ciao Amore”, una gelatería y pasticceria que obtuvo el sello Ospitalità Italiana, una certificación impulsada por las Cámaras de Comercio de Italia para distinguir a establecimientos que representan fielmente la cultura gastronómica del país europeo.

El sello Ospitalità Italiana

El reconocimiento no solo considera el sabor de los productos. La evaluación revisa distintos aspectos, entre ellos el origen de las materias primas, la fidelidad de las recetas, la coherencia cultural del negocio y el respeto por las tradiciones culinarias italianas.

La Cámara de Comercio de Italia en Chile destacó que el sello representa más que un reconocimiento simbólico. Según explicó su directora, Paola Della Schiava, la certificación distingue a establecimientos que garantizan el respeto por los estándares de calidad, hospitalidad y tradición de la auténtica cultura gastronómica italiana.

Gracias a esta distinción, Ciao Amore se convirtió en apenas la segunda gelatería en Chile en recibir la certificación, consolidando una propuesta que busca trasladar tu parladar al famoso país del sur de Europa.

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La inspiración tras el proyecto

“Viajamos a Italia, donde recorrimos muchas gelaterías. Allí sacamos ideas que nos fueron sirviendo y que hoy día nos llevan a recibir este reconocimiento como auténtica gelatería italiana”, explicó Fernando Echeverría, chef y socio fundador de la marca, según informó La Cuarta.

El trabajo, según detalló, también estuvo marcado por un proceso de especialización para respetar la esencia de este tipo de preparación.

“Fue muy importante la especialización para saber cómo traer toda la materia prima desde Italia, que sea todo natural, que sea auténtico gelato italiano, sin colorantes, sin aditivos, saborizantes, que sea de una textura realmente como es el gelato en Italia”, agregó.

Recetas familiares convertidas en gelato

Actualmente, la empresa cuenta con locales en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y Huechuraba, además de nuevos proyectos de expansión. Su propuesta combina gelatos artesanales, cafetería de especialidad y distintas preparaciones inspiradas en recetas tradicionales italianas.

“Recibir este reconocimiento es un orgullo enorme porque valida una filosofía de trabajo basada en la autenticidad”, señaló Valentina Valdés, socia de Ciao Amore.

“Mezclamos la historia de las recetas que tenía de mi nonna, que era muy buena haciendo postres, y las fuimos traduciendo al sabor del gelato italiano”, añadió.