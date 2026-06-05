Edificio de AFP Provida en Providencia tiene nuevo dueño: quién lo compró y qué pasará

05 jun. 2026 - 18:12 hrs.

En la esquina de Pedro de Valdivia con Nueva Providencia, frente al movimiento constante de una de las zonas más transitadas de Santiago, un edificio que durante décadas estuvo ligado a AFP Provida comenzará una nueva etapa. El inmueble corporativo ubicado en el número 100 de esa avenida ya cambió de manos y tendrá un nuevo protagonista.

AFP Provida, controlada por la estadounidense MetLife, encontró comprador para el edificio de oficinas donde opera parte de su administración en Providencia. El nuevo dueño será SMU, matriz de supermercados Unimarc, Alvi y Super10, ligada al empresario Álvaro Saieh, que decidió instalar allí la gestión de su casa matriz.

La decisión implica dejar atrás sus actuales oficinas en Cerro El Plomo para concentrar sus operaciones en Providencia, en un edificio que destaca por su ubicación estratégica y conectividad.

El plan de SMU para el edificio de Provida

El traslado está previsto para el primer semestre de 2027. La compañía busca reunir en un solo lugar parte importante de su gestión administrativa, apostando por un sector con mayor acceso al transporte público y múltiples vías de conexión.

“Hemos tomado esta decisión estratégica considerando que este inmueble era una oportunidad y teniendo en cuenta varios objetivos”, señaló el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, según consignó el Diario Financiero.

El ejecutivo explicó que la elección responde a distintos factores, entre ellos una red más amplia de transporte público y mejores accesos para trabajadores y proveedores, además de eficiencias en costos administrativos, “fijando un gasto de oficina de largo plazo muy conveniente”, junto con “contribuir a fortalecer y revitalizar un sector tradicional de la comuna de Providencia”.

Cómo se financiará la compra del inmueble

Tras la firma de la promesa de compraventa, SMU proyecta gestionar el financiamiento de la operación mediante un crédito hipotecario de largo plazo.

La supermercadista explicó que este mecanismo permitirá reducir costos frente al actual sistema de arriendo de distintas oficinas administrativas. Según detalló la empresa, el gasto proyectado sería menor al dividendo asociado a la futura operación hipotecaria. Además, indicó que ya está evaluando ofertas para el financiamiento.

Así es el edificio que cambia de dueño

El inmueble fue construido en 1992 y diseñado por el arquitecto Max Núñez Danús. Cuenta con 18 pisos de oficinas y hasta hoy mantiene una sucursal bancaria en su primer nivel.

En total, suma 17.013 metros cuadrados construidos, con 14.512 metros cuadrados de superficie útil, consolidándose como uno de los edificios corporativos más visibles del eje Pedro de Valdivia con Nueva Providencia.

Provida encargó el proceso de venta a la firma de servicios inmobiliarios CBRE en febrero de este año. Por su parte, SMU contó con asesoría de la firma Newmark, liderada por Christian Goldberger, además del estudio jurídico Cariola Díez Pérez-Cotapos.

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