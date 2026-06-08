Terremoto en Filipinas: Confirman más de 30 personas fallecidas tras el fuerte sismo

08 jun. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 35 personas murieron el lunes (domingo en Chile) tras un potente terremoto de magnitud 7,8 que estremeció el sur de Filipinas.

Al menos una decena de personas siguen desaparecidas, mientras que 134 resultaron heridas, según la autoridad de gestión de catástrofes.

Además, una serie de réplicas sacudieron la zona unas dos horas después del primer sismo, la más fuerte de magnitud 6,5, según el USGS.

"Dormiré aquí fuera aunque sea incómodo, porque tengo miedo de que haya una réplica", declaró a la agencia de noticias AFP, Johnson Alerta, de 34 años. Y agregó: "Me siento más seguro aquí."

Alerta de tsunami

El temblor se produjo a las 07:37 horas local y tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Esto activó la alerta por un posible tsunami, emitida por el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico (CATP).

La entidad advirtió sobre posibles olas a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

Pese a esto, durante el transcurso de la jornada, Filipinas y otros países levantaron sus alertas.

Daños causados por el terremoto

El potente sismo provocó el colapso de una serie de edificios. Videos subidos en redes sociales mostraron un centro comercial desmoronándose en Ciudad General Santos, de 720.000 habitantes, mientras en otro video se ve el derrumbe del edificio de una escuela.

Un periodista de la agencia AFP presente en la ciudad observó el lunes por la tarde cómo los equipos de rescate excavaban entre los escombros de una popular cadena de supermercados para recuperar los cuerpos de dos empleados que quedaron sepultados.

Morphy Angcad, un guardia de seguridad de 35 años, declaró que no estaba dispuesto a aceptar que su hermana hubiera fallecido.

"No quiero irme de aquí hasta que vea el cuerpo de mi hermana (...) tengo la esperanza de que aún esté viva", dijo.

Desafíos de búsqueda y rescate

René Punzalan, responsable de gestión de catástrofes de la provincia de Sarangani, declaró a AFP que solo en el municipio de Glan habían fallecido 14 personas después de que un corrimiento de tierra sepultara sus hogares a los pies de una montaña.

"El mayor reto es la comunicación. Se ha cortado la electricidad, por lo que es difícil obtener información actualizada", explicó Punzalan, añadiendo que algunas zonas aún no habían comunicado si hubo víctimas.

Los terremotos son frecuentes en Filipinas, un extenso archipiélago situado en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, de intensa actividad sísmica.

En octubre de 2025, un fuerte sismo sacudió el centro del país y causó 76 muertos.

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