Carne de burro se agota en Argentina y abre debate por crisis económica: ¿Qué tan barata es comparada con la de vacuno?

21 abr. 2026 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

La venta de carne de burro en Argentina se convirtió en uno de los temas más comentados de los últimos días, luego de que carnicerías de la provincia de Chubut, al sur del país, comenzaran a ofrecer este producto como una alternativa más económica frente al alto precio de la carne de vacuno.

Una medida que para algunos se convirtió en una curiosidad gastronómica, pero que para otros refleja el impacto del costo de la vida, precisamente en uno de los países históricamente ligados al consumo de carne de res. Incluso, según reportes locales, el primer lote disponible se agotó rápidamente.

¿Dónde se vende y cuánto cuesta?

La comercialización se detectó principalmente en Chubut, en la Patagonia argentina, donde un productor impulsó la iniciativa y logró permisos locales para venderla bajo ciertos controles sanitarios. En esa zona del país su consumo sería más habitual, aunque se estaría popularizando en otras provincias.

El kilo fue ofrecido a unos 7.500 pesos argentinos (4.800 pesos chilenos), valor considerablemente menor al de varios cortes tradicionales de vacuno, que en algunos casos triplican ese precio. Ese factor explicaría gran parte del interés de los consumidores, publicó Noticias Argentinas.

¿Es legal vender carne de burro en Argentina?

Sí, aunque con restricciones. Diversos medios argentinos explicaron que la faena y comercialización no está expresamente prohibida, pero debe cumplir exigencias sanitarias y autorizaciones específicas, tal como cualquier otro tipo de carne.

En el caso de Chubut, la experiencia se realizó con un permiso provincial provisorio y bajo fiscalización, lo que la encuadró dentro de la legalidad local.

Debate cultural y económico

La aparición de este producto abrió un debate en Argentina. Mientras algunos defienden que se trata de una opción válida y nutritiva, otros cuestionan que en un país reconocido mundialmente por su carne vacuna muchas personas deban buscar alternativas más baratas para poder consumir proteína en medio de los problemas económicos del país.

Según promotores de la iniciativa citados por medios argentinos, se trata de una carne magra, con alto contenido proteico y características similares a otros equinos ya consumidos en algunos mercados.

Pese a la polémica, la rápida venta del producto mostró que el interés existe, aunque por ahora se trata de una experiencia puntual y lejos del consumo masivo.

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