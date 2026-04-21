Actor argentino Luis Brandoni muere a los 86 años tras sufrir un grave accidente doméstico

21 abr. 2026 - 02:55 hrs.

El mundo artístico y cultural de Argentina se encuentra conmocionado luego de que el lunes se confirmara la muerte a los 86 años del actor Luis Brandoni. El artista falleció debido a una lesión cerebral tras sufrir un grave accidente doméstico.

El intérprete, reconocido en el último tiempo por su participación en la serie "Nada" de Disney+, era una figura destacada del teatro, el cine y la televisión trasandina.

Dentro de las películas en las que participó se encuentran "Esperando la carroza", "La odisea de los giles", "El cuento de la comadreja" y "Parque Ledezma", las dos últimas del director Juan José Campanella.

Lesión cerebral tras grave accidente doméstico

Luis Brandoni murió el día de ayer producto de complicaciones de un hematoma subdural, o sea, una lesión cerebral, que fue consecuencia de un grave accidente doméstico ocurrido el pasado 11 de abril.

El productor Carlos Rottemberg contó al diario La Nación que el actor se estaba sentando en una silla de rueditas mientras se preparaba para ir a una cena con su pareja, cuando repentinamente resbaló "con tal mala suerte que el golpe (en la cabeza) se produjo contra el escritorio".

"Estuvo puesta toda la expectativa en una mejoría, que una semana atrás se suponía que iba a ocurrir a partir de una reabsorción del hematoma. Pero ya a mitad de semana la cosa tomó otro cariz y se fue complicando", explicó Rottemberg.

El actor Ricardo Darín, que acompañó a Brandoni en varios proyectos, dijo que su colega "tenía una mezcla interesante de un gran sentido del humor con un temperamento elevado".

Además recordó que "Beto", como él lo llamaba, "siempre dio la cara", en referencia a los procedimientos que Brandoni tuvo que enfrentar durante la dictadura argentina en los años 70.

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