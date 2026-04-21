El triste momento que atraviesa Dash y Javiera: Pareja compartió un emotivo mensaje en sus redes

21 abr. 2026 - 14:35 hrs.

Maickol González, más conocido como Dash y recordado por su participación en el extinto programa Dash y Cangri, vive uno de los momentos más difíciles de su vida junto a su pareja, Javiera, tras la pérdida del hijo que ambos esperaban.

La noticia fue dada a conocer por Javiera —influencer y funcionaria de Carabineros de Chile— a través de su cuenta de Instagram, luego de recibir consultas sobre su embarazo.

El emotivo mensaje

En su publicación, la joven explicó el complejo momento familiar que atraviesan, pidiendo respeto frente a la situación.

“Gracias de corazón a quienes sí saludan con respeto antes de preguntar. Solo hoy hablaré de esto, no todo lo que vivo lo voy a compartir”, expresó.

Posteriormente, confirmó la pérdida del embarazo: “Como familia, desde hace unos meses hemos atravesado el dolor de perder a nuestro bebé. Es un duelo real, que duele en silencio. Y yo, tanto como mi familia, solo necesitamos paz, respeto y empatía”.

"Algún día volverá a llegar nuestra bendición"

En el mismo mensaje, Javiera también compartió una reflexión sobre el proceso emocional que viven como familia, destacando la importancia de resguardar su intimidad.

“Tengo fe en Dios y en que algún día volverá a llegar nuestra bendición, pero será algo que cuidaremos en lo más íntimo, porque así como existe gente con buenos deseos, también hay quienes no los tienen”, señaló.

Además, agradeció el apoyo recibido y llamó a comprender la situación desde el respeto: “Gracias por acompañar desde el amor y entender”, cerró.