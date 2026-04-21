Alison Mandel abre su corazón y publica emotivo mensaje a su hijo mayor tras adopción de Mila

21 abr. 2026 - 11:45 hrs.

La comediante Alison Mandel conmovió a sus seguidores tras compartir una profunda reflexión sobre la maternidad y los desafíos emocionales que enfrentó luego de la llegada de su hija Mila, quien fue adoptada en 2025.

Cabe recordar que en agosto del pasado año, Mandel junto a su pareja, el también comediante Pedro Ruminot, anunciaron públicamente la adopción, luego de un proceso que se extendió por más de cuatro años.

“Después de 4 años y medio de un proceso larguísimo de adopción por fin recibimos el llamado más esperado”, señalaron en ese entonces, junto a una imagen familiar.

La adaptación de su hijo

Ahora, la comediante abordó un tema poco visibilizado: el impacto emocional que implica dejar de tener un hijo único, en referencia a Baltazar, de 6 años.

“Hay algo que no se habla mucho y es el ‘luto’ de tener otro hijo/a y que tu bebé deje de ser tu bebito y se transforme en hermano mayor”, escribió.

La humorista reconoció que este proceso ha sido complejo para ella: “Para mí fue lo que más me ha costado de esta nueva maternidad. El tiempo inevitablemente se divide”, relató, agregando que en ocasiones percibe cierta tristeza en su hijo mientras comparte con su hermana menor.

El poco tiempo para explicarle la llegada de Mila

Mandel también sinceró los sentimientos de culpa que experimentó durante este proceso, especialmente por la forma en que se dio la llegada de Mila.

“Yo no tuve 9 meses para explicar a Balti que venía una hermanita; de un día para otro le tuve que decir mañana estará acá tu hermana”, expresó.

Según explicó, esto hizo más difícil la adaptación en comparación con un embarazo tradicional. Pese a las dificultades iniciales, la comediante destacó que con el tiempo han logrado encontrar un equilibrio como familia.

“Sin embargo, el amor siempre busca la forma de multiplicarse y avanzar antes que otros sentimientos”, reflexionó.

"Te amo Baltazar, eres un lujo de hijo"

Actualmente, aseguró que sus hijos han desarrollado un vínculo cercano, combinando cariño y las dinámicas propias entre hermanos.

Finalmente, Mandel dedicó un emotivo mensaje a Baltazar, destacando su rol en esta nueva etapa familiar. “Te amo Baltazar, eres un lujo de hijo y eres tan especial que no puedo sentirme más orgullosa de ti”, reflexionó.