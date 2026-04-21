Por una llamada telefónica: Cher descubrió a sus 79 años que es abuela de una adolescente

21 abr. 2026 - 06:30 hrs.

A sus 79 años, la actriz y cantante estadounidense Cher descubrió por una llamada telefónica que es abuela de una adolescente de 15 años. De acuerdo a los medios internacionales, tras el shock inicial, la artista ya se reunió con su nieta.

"¡Por fin soy abuela!"

De acuerdo a lo publicado por The Sun on Sunday, Elijah Blue Allman, el hijo de la intérprete de "Believe", tuvo hace unos años un romance con la exmodelo Kayti Edwards, relación de la que nació una hija que se mantuvo fuera de la esfera pública.

Edwards le contó al medio británico antes citado que Allman supo de la existencia de la niña; sin embargo, no quiso formar parte activa de la crianza, provocando que Cher no supiera de la existencia de su nieta.

Ante los crecientes rumores, fue la propia ganadora del Oscar quien llamó a la exmodelo y a través de dicha conversación telefónica le confirmó que efectivamente tenía una nieta adolescente de 15 años.

"Me llamó y me preguntó si era cierto, porque pensaba que eran solo tonterías, así que tuve que confesárselo", declaró Edwards al explicar que "cuando se enteró de la noticia, se quedó sin palabras".

Sin embargo, este shock inicial se desvaneció rápidamente, ya que Cher inmediatamente reaccionó con un "¡Dios mío, por fin soy abuela!".

Cher ya se encontró con su nieta adolescente

El descubriento de la también ganadora del Grammy se dio en medio de una situación familiar compleja por los problemas de su hijo, pero esto no evitó que la artista quisiera conocer a su nieta.

El mismo The Sun on Sunday reportó que ambas ya se encontraron en la residencia de la artista en Malibú, con Cher manteniendo el contacto y enviándole regalos a la nueva integrante de su familia.

De acuerdo a la madre de la menor, ambas han estado "jugando en la piscina y preguntándole por cómo le iba la escuela o por los chicos que conocía".

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