"Si tienes tanta plata, cómprate una vida": Pamela Díaz apunta sus dardos contra Marité Matus

21 abr. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo episodio sacude la farándula nacional, y una vez más está protagonizado por Pamela Díaz y María Teresa "Marité" Matus. Durante la emisión del programa "Hay que decirlo", de Canal 13, "La Fiera" reaccionó de forma enérgica tras verse involucrada en una polémica que afecta directamente a su hija.

El problema escaló hasta el punto de que Díaz envió un "consejo" a Matus, haciendo referencia a que se preocupe de ella misma y no involucre a terceros en sus problemas.

Todo empezó cuando en el panel del programa se habló sobre los rumores que vinculaban a Trini Neira con Camilo Huerta, expareja de Marité. Según se discutió en el espacio televisivo, Matus habría insinuado o poseído pruebas sobre una presunta interacción entre la joven y el personal trainer.

La molestia de Pamela aumentó cuando se discutió el impacto que estas acusaciones tienen sobre su hija. La panelista fue enfática en aclarar que no permitirá que se utilice el nombre de Trinidad para generar polémicas mediáticas o desviar la atención de otros asuntos personales de Matus.

En un tono de evidente irritación, Díaz defendió la integridad de su hija y aclaró que, si bien ella es una figura pública acostumbrada a los conflictos, no aceptará que se traspase esa línea con su familia.

¿Cuál fue el consejo de Pamela Díaz a Marité Matus?

"Yo no tengo un tema con Marité ni con Huerta. A mí no me interesa lo que haya pasado en su relación. A mí lo que me molesta es que ella (Marité) me diga que si yo la hubiese llamado, no exponía a Trinidad, pero tú me dijiste a mí que mi hija estaba en el divorcio culposo...", empezó diciendo Díaz.

Después de una larga intervención y de un tenso cruce con Gisella Gallardo, Pamela lanzó un consejo directo y severo hacia la exesposa de Arturo Vidal: "Marité, si tienes tanta plata de verdad, el único consejo que te puedo dar es que te compres una vida de una vez por todas y que te dejes de molestar", sentenció.

"Puedo entender tu tema con Huerta, no tengo idea si fue o no un cafiche, me importan mil hectáreas, ese es un tema con él. Por mí, de verdad, ojalá lleguen a un acuerdo ambos y que lo pasen bien", cerró Díaz.

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