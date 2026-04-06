Así fue el emotivo momento en que astronauta propuso bautizar cráter de la Luna con el nombre de su difunta esposa

06 abr. 2026 - 20:32 hrs.

Reid Wiseman es uno de los cuatro astronautas que emprendió la misión Artemis II para orbitar la Luna en un plazo de 10 días, luego de un exitoso lanzamiento el pasado 1 de abril.

Este lunes 6 de abril se convirtieron en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra, un gran logro mientras continúan con su misión. En este contexto, hubo un momento que llamó la atención y que incluso emocionó a quienes siguen todo este proceso.

La tripulación propuso designar dos cráteres por ahora sin nombre. Uno de ellos planea llamarse "Integrity", en honor a la nave espacial, mientras que el otro pasaría a nombrarse como "Carroll".

La emoción de Reid Wiseman

El nombre de este segundo cráter tiene un significado especial, ya que así se llamaba la difunta esposa de Wiseman, quien falleció de cáncer.

Mientras hablaba frente a la tripulación, el astronauta no pudo contener la emoción y soltó unas lágrimas al recordar a la mujer.

La emoción fue traspasada al resto de la tripulación, quienes se acercaron de inmediato y lo abrazaron, empatizando con su situación.

Las fases de la misión Artemis II

A continuación, revisa las fases de la misión Artemis II:

Día 1: Lanzamiento y órbita terrestre elíptica para pruebas de sistemas.

Días 2-5: Trayecto hacia la Luna e Inyección Translunar.

Día 6 (este lunes): Sobrevuelo lunar y paso por la cara oculta.

Días 7-10: Viaje de vuelta y reentrada atmosférica.

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