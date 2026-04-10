A 320 km/h y 1.650 °C: así regresa esta noche la tripulación de Artemis II tras viajar 370.000 km hacia la Luna

10 abr. 2026 - 09:29 hrs.

Esta noche, cerca de las 20 horas de Chile, el módulo de tripulación de la nave espacial Orion amerizará en el océano Pacífico, poniendo fin a la misión Artemis II de la NASA: el primer vuelo tripulado del programa que busca devolver a los seres humanos a la superficie lunar y sentar las bases para llegar a Marte.

A bordo viajan cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). Durante 10 días, la tripulación viajó hasta unos 370.000 kilómetros de la Tierra, rodeando el lado lejano de la Luna y regresando en una trayectoria de retorno libre, sin necesidad de propulsión adicional, aprovechando el campo gravitacional combinado del sistema Tierra-Luna.

El momento crítico: reentrada a 1.650 grados Celsius

El tramo más peligroso de toda la misión ocurre en los minutos previos al amerizaje. Cuando Orion alcance los 122 kilómetros de altitud sobre la Tierra -técnicamente el punto conocido como "interfaz de entrada"- comenzará a sentir los efectos de la atmósfera por primera vez desde su lanzamiento.

En cuestión de segundos, plasma a más de 1.650 °C (3.000 °F) envolverá la nave, generado por la fricción con la atmósfera. Durante ese período, las comunicaciones con la tripulación serán interrumpidas temporalmente por la nube de plasma, dejando a los controladores de misión en el Centro Espacial Johnson de Houston sin contacto con los astronautas.

El escudo térmico del módulo de tripulación será la única barrera entre los cuatro astronautas y ese infiernode calor.

Sistema de paracaídas: tres etapas para frenar desde 494 km/h

Una vez superada la reentrada, se activará una secuencia de paracaídas en tres fases diseñada para reducir la velocidad de Orion desde varios cientos de kilómetros por hora hasta una velocidad segura de amerizaje:

A 7.620 metros de altitud, se desplegarán dos paracaídas de frenado de 7 metros de diámetro cada uno, que desacelerarán la cápsula hasta los 494 km/h.

Luego, a 2.895 metros, tres paracaídas piloto de 3,4 metros se encargarán de jalar los paracaídas principales. Finalmente, los tres paracaídas principales de 35 metros de diámetro reducirán la velocidad de Orion de 209 km/h a apenas 27 km/h en el momento del impacto con el agua.

La Marina de Estados Unidos estará desplegada en el Pacífico para recuperar la nave y a su tripulación.

Diez días que cambiaron la historia

La misión comenzó con el lanzamiento del cohete SLS (Space Launch System), que generó una fuerza de propulsión de más de 4 millones de kilogramos. Tras dos órbitas terrestres para verificar sistemas, la nave ejecutó el encendido de inyección translunar, que la puso en trayectoria hacia la Luna en un viaje de aproximadamente cuatro días.

La tripulación voló entre 6.400 y 9.650 kilómetros sobre la superficie lunar, más lejos de lo que ningún ser humano había llegado en más de 50 años. Desde esa distancia, la Luna se veía del tamaño de una pelota de básquetbol a la distancia de un brazo extendido. Durante el sobrevuelo del lado lejano, los astronautas perdieron comunicación con la Tierra por entre 30 y 50 minutos, tiempo que aprovecharon para fotografiar y filmar esa cara oculta de la Luna.

¿Por qué importa este regreso?

Artemis II no es solo un vuelo de prueba: es la validación de que los sistemas de soporte vital, navegación, comunicaciones y propulsión de Orion están listos para misiones más ambiciosas. El amerizaje de esta noche también servirá para probar los procedimientos de recuperación de la tripulación, algo que no se ensayaba con astronautas desde el programa Apolo.

Los datos obtenidos en esta misión allanarán el camino para Artemis III, que contempla el alunizaje de astronautas en la superficie lunar, incluyendo a la primera mujer y a la primera persona de color en pisar la Luna.

Sigue la transmisión en vivo del amerizaje de Artemis II esta noche desde las 19:30 horasen Meganoticias.cl y todas sus plataformas.

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