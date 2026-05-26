Obtén la PGU por videollamada: Este es el documento indispensable con el que debes contar para realizar el trámite

26 may. 2026 - 07:30 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los aportes estatales más importantes para los adultos mayores, ya que está diseñado para complementar sus ingresos mensuales independientemente de si continúan trabajando o ya se encuentran jubilados.

Para facilitar el acceso al beneficio, se habilitó un sistema de atención por videollamada. Esta modalidad permite gestionar la solicitud desde un teléfono o computador con cámara, conversando directamente con un ejecutivo.

¿Qué documento necesito para obtener la PGU por videollamada?

Para realizar este trámite a distancia, el único documento obligatorio e indispensable que se debe tener a mano es la cédula de identidad vigente, de acuerdo a ChileAtiende.

Durante la videollamada, el ejecutivo o ejecutiva pedirá que muestre el carnet directamente a la cámara para validar la identidad de forma visual, exactamente igual a como se haría al ser atendido en una sucursal presencial.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la PGU?

Para que tu solicitud sea aprobada por el ejecutivo, el sistema verificará que cumplas con las siguientes condiciones legales:

Tener 65 años cumplidos, aunque la plataforma permite adelantar el trámite e ingresar la solicitud a partir de los 64 años y 9 meses.

No pertenecer al 10% más rico de la población, lo cual se mide a través del Puntaje de Focalización Previsional. Este cruza los datos del Registro Social de Hogares y los ingresos de tu grupo familiar.

Acreditar que ha vivido en Chile por al menos 20 años (contados desde que cumplió 20 años de edad) y, al mismo tiempo, haber residido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Contar con una pensión base autofinanciada que sea igual o menor a $1.252.602.

¿Cómo se solicita la PGU por videollamada?

El proceso se inicia a través del sitio web de ChileAtiende (pulsa aquí), donde se debe llenar el formulario con el nombre, RUN, número de documento y correo electrónico válido.

El servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 17:00 horas. Para garantizar que el trámite sea válido, el sistema exige cumplir con las siguientes normas durante la conexión:

Poder hablar y expresar tu voluntad sin dificultades.

No conducir ni desplazarse entre lugares mientras se realiza la llamada.

Mantener una comunicación clara y respetuosa, ya que la videollamada será grabada por protocolos de seguridad.

¿Cuánto entrega la PGU?

El dinero depositado mensualmente dependerá de los ingresos previos que tenga cada adulto mayor:

Reciben $231.732 mensuales: quienes tienen una pensión base de hasta $789.139.

quienes tienen una pensión base de hasta $789.139. Reciben un monto variable: quienes tienen una pensión base de entre $789.139 y $1.252.602. Mientras mayor sea la pensión base, menor será el aporte de la PGU.

quienes tienen una pensión base de entre $789.139 y $1.252.602. Mientras mayor sea la pensión base, menor será el aporte de la PGU. No tiene derecho a la PGU: quienes tienen una pensión base mayor a $1.252.602.

Si el beneficiario tiene 82 años o más, podrá optar a un monto máximo de $250.275 mensuales. A partir de septiembre de 2026, también aplicará para mayores de 75 años.

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