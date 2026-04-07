Artemis II: Así es el baño de la nave espacial que volvió a presentar problemas en plena misión

07 abr. 2026 - 20:58 hrs.

El baño de la nave espacial Orion, en la que se encuentran los cuatro astronautas de Artemis II, volvió a tener problemas. En concreto, el sistema de gestión de residuos ha estado presentando fallas intermitentes desde el inicio del viaje el pasado 1 de abril.

Según lo informado en los últimos días, pocas horas después del despegue, la astronauta Christina Koch reportó que el ventilador del inodoro estaba atascado. En microgravedad, los baños no funcionan por gravedad, sino por succión de aire. Si el ventilador no gira, el sistema no puede dirigir la orina o los desechos sólidos hacia sus respectivos contenedores, lo que genera un riesgo de contaminación en la cabina.

Sin embargo, aunque lograron reactivar el ventilador, surgió un problema más persistente: la dificultad para vaciar el tanque de aguas residuales al espacio.

¿Olor a quemado?

Asimismo, la tripulación informó recientemente de un extraño olor a quemado proveniente del área del baño. Aunque la NASA ha restado importancia al asunto asegurando que no hay riesgo de incendio, es otra señal de que el sistema de 23 millones de dólares no está operando de forma óptima.

Debido a que el tanque está casi lleno y no pueden vaciarlo bien, la NASA les ha pedido limitar el uso del inodoro principal. Como plan de contingencia, los cuatro tripulantes están utilizando urinarios especiales y dispositivos de máxima absorción.

¿Cómo es el baño de la nave espacial?

En Meganoticias Prime, este martes, el periodista experto en Ciencia y Tecnología, Daniel Silva, mostró una réplica del baño de la aeronave.

Según el comunicador, vendría siendo un "baño de titanio, que es como una verdadera aspiradora. Ellos se sientan y es como una aspiradora para las deposiciones".

"Para orinar, cada uno tiene una correa y ellos orinan en esa correa. Esa correa tiene un tubo que se evacúa al espacio cada cierto tiempo", agregó.

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