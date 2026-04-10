Donald Trump felicita a la tripulación de Artemis II y envía potente mensaje: "La próxima etapa, Marte"

10 abr. 2026 - 21:58 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió el viernes a los astronautas del programa Artemis tras su amerizaje en el Océano Pacífico, con el que culminaron su viaje alrededor de la Luna.

El mensaje de Trump a la tripulación

A través de Truth Social, Trump manifestó: "¡Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!".

"Espero verlos pronto en la Casa Blanca. ¡Lo volveremos a hacer y luego, la próxima etapa, Marte!", dijo el gobernante, dejando en claro los planes estadounidenses de enviar misiones al planeta rojo.

El amerizaje de la tripulación de Artemis II se registró a las 20:07 horas de Chile con éxito. Sin embargo, los cuatro astronautas debieron permanecer en la nave espacial por alrededor de una hora, en medio de unos problemas de comunicación.

La tripulación de Artemis II

La tripulación de la misión Artemis II está compuesta por cuatro astronautas que representan un hito en la diversidad de la exploración espacial. Ellos son:

Reid Wiseman (Comandante): Astronauta de la NASA y aviador naval con amplia experiencia. Fue el líder de esta expedición, encargado de la toma de decisiones críticas durante el vuelo.

Victor Glover (Piloto): Astronauta de la NASA que hizo historia en esta misión como la primera persona de color en viajar a las proximidades de la Luna. Ya contaba con experiencia previa en la Estación Espacial Internacional con SpaceX.

Christina Koch (Especialista de misión): Ingeniera de la NASA que ostenta el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer. En esta misión, se convirtió en la primera mujer en volar hacia el espacio profundo y orbitar el satélite.

Jeremy Hansen (Especialista de misión): Coronel de las Fuerzas Armadas Canadienses y astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). Es el primer ciudadano no estadounidense en salir de la órbita terrestre para viajar a la Luna.

Este equipo no solo validó la tecnología de la cápsula Orion, sino que simbólicamente llevó a cabo una misión que refleja una colaboración internacional y diversa mucho más amplia que las misiones Apolo del siglo pasado.

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