"Su única razón por la que siguen vivos es para negociar": Trump eleva una vez más el tono y advierte a Irán

10 abr. 2026 - 14:59 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia tras publicar una serie de mensajes en red Truth Social, donde lanzó duras críticas contra Irán en medio de las tensiones internacionales.

Las declaraciones surgen en un contexto marcado por advertencias previas del propio mandatario sobre eventuales acciones militares si fracasan las negociaciones y la tregua que mantienen con el régimen iraní.

Críticas a Irán y su rol internacional

En una de sus publicaciones, Trump cuestionó directamente el desempeño del país persa, ironizando con que "los iraníes son mejores manejando los medios de comunicación que difunden noticias falsas y las 'relaciones públicas' que luchando!".

En otro mensaje, endureció aún más el tono al afirmar que "los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen más opciones que extorsionar al mundo a corto plazo utilizando las vías marítimas internacionales.

"¡Su única razón por la que siguen vivos es para negociar!", aseguró el mandatario estadounidense, aumentando nuevamente el tono y las amenazas.

Trump advierte sobre posible acción militar

De hecho, en unas declaraciones al New York Post, aseguró que el Ejército de Estados Unidos está equipando sus navíos desplegados en el golfo Pérsico "con las mejores armas jamás fabricadas, incluso a un nivel superior al que usábamos antes para lograr una aniquilación total".

"Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos de forma muy eficaz", cerró.

La cuestión del control del estrecho de Ormuz centrará las conversaciones sobre un acuerdo de paz previstas para este fin de semana en Pakistán. Irán y Estados Unidos habían dicho que el estratégico estrecho sería desbloqueado tras anunciar el martes un alto el fuego de quince días. Sin embargo, en la práctica, solo un pequeño número de buques ha utilizado desde entonces la vía marítima.

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