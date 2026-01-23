Fonasa activa Sistema de Acceso Priorizado para reducir listas de espera: Inversión alcanza los $35 mil millones

23 en. 2026 - 09:13 hrs.

¿Qué pasó?

Con el objetivo de reducir los tiempos de espera quirúrgica, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) autorizó la implementación del Sistema de Acceso Priorizado (SAP) para el año 2026, manteniendo los criterios de priorización definidos en el periodo anterior.

Entre las cirugías priorizadas por el Ministerio de Salud se incluyen las operaciones de endoprótesis total de rodilla y endoprótesis de cadera en personas menores de 65 años, procedimientos que concentran una alta demanda en listas de espera del sistema público.

Inversión alcanza los 35 mil millones de pesos

Para este nuevo ciclo, el programa contará con una inversión de 35 mil millones de pesos, recursos que serán distribuidos de manera equitativa entre la Modalidad de Atención Institucional (MAI) y la Modalidad de Libre Elección (MLE).

El sistema operará bajo dos modalidades principales, con el fin de facilitar el acceso oportuno a las cirugías priorizadas.

En la Modalidad de Atención Institucional (MAI), Fonasa contactará directamente a las personas que se encuentren en lista de espera para derivarlas a prestadores privados en convenio. En estos casos, la atención se realizará con Copago Cero, es decir, sin costos para el paciente.

En la Modalidad de Libre Elección (MLE), los beneficiarios podrán elegir atenderse con un prestador privado en convenio, asumiendo un deducible que variará según el tramo de afiliación (B, C o D).

Para acceder al beneficio, se requiere contar con indicación médica y reservar la cirugía a través del sitio habilitado por Fonasa. Además, el listado de prestadores en convenio SAP puede revisarse en la pestaña “Red de prestadores” al ingresar a la modalidad MLE.

