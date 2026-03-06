Camión se incendia en plena Ruta 5 a la altura de San Miguel y genera corte total de la autopista

06 mar. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un camión se incendia la mañana de este viernes en plena Ruta 5, a la altura de la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

Se trata de un vehículo que trasladaba madera que, por motivos que se desconocen, comenzó a ser consumido por las llamas.

Conductor logró escapar a tiempo

Desde TransporteInforma comunicaron que existe un corte total de la autopista en dirección al norte, en el kilómetro 7 a la altura de Lo Ovalle, lo que ha generado un alta congestión vehicular.

Personal de Bomberos se encuentra en el lugar para controlar la emergencia. A los conductores se recomienda optar por avenida El Parrón hacia Gran Avenida mientras duren los trabajos.

De acuerdo a Radio Bío Bío, el conductor del camión se encuentra en buen estado, ya que alcanzó a huir rápidamente.

"Sufrí un reventón de un neumático por una maniobra que tuve que hacer, por unos vehículos. Me tuve que tirar a la orilla, empezó a salir fuego desde abajo", explicó al medio.

Si bien se produjo el derrumbe de la carga, esta no alcanzó a los vehículos que circularon por al lado, aunque sí existe peligro de propagación del fuego hacia unos árboles que se ubican a un costado.