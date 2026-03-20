Compensación por Expectativa de Vida: Estas son las mujeres a las que les corresponde

20 mar. 2026 - 07:00 hrs.

Desde enero, las adultas mayores pueden recibir un ingreso extra mediante la Compensación por Expectativa de Vida, un aporte enfocado en equilibrar su pensión frente a la de los hombres.

Este beneficio reconoce que las mujeres suelen recibir pensiones más bajas porque viven más años y se jubilan antes, por lo que ajusta el pago comparando su edad, ahorros y grupo familiar con los de un hombre en igualdad de condiciones.

Beneficiarias de la Compensación por Expectativa de Vida

De acuerdo a ChileAtiende, el aporte se asignará automáticamente a las mujeres que cumplan lo siguiente:

Tener 65 años o más.

Recibir una pensión de vejez o invalidez como titular de una AFP o compañía de seguros, basada en las cotizaciones obligatorias (propias y del empleador).

No tener cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Estar afiliada y tener al menos una cotización en el Seguro Social destinado al Fondo Autónomo de Protección Previsional, antes de cumplir 50 años. No aplica para las ya pensionadas o afiliadas al sistema previsional actual antes del 1 de agosto de 2025.

Las interesadas pueden consultar en línea si les corresponde (pulsa aquí), ingresando el RUT y la fecha de nacimiento.

Monto de la Compensación por Expectativa de Vida

La cantidad de dinero que paga la asigna en base a la siguiente tabla de edad y porcentajes:

65 años: cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la pensión de un hombre con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar.

cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la pensión de un hombre con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar. 64 años: cubre el 75% de la brecha.

cubre el 75% de la brecha. 63 años: 50% de la brecha.

50% de la brecha. 62 años: cubre el 25% de diferencia.

cubre el 25% de diferencia. 61 años: financia el 15% de la brecha.

financia el 15% de la brecha. 60 años: cubre el 5% de la diferencia.

Cabe mencionar que se entregará solo desde los 65 años, sin importar si se pensionaron antes. Además, entrega una compensación mínima equivalente a 0,25 Unidades de Fomento (UF).

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