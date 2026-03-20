Compensación por Expectativa de Vida: Estas son las mujeres a las que les corresponde
- Por Meganoticias
Desde enero, las adultas mayores pueden recibir un ingreso extra mediante la Compensación por Expectativa de Vida, un aporte enfocado en equilibrar su pensión frente a la de los hombres.
Este beneficio reconoce que las mujeres suelen recibir pensiones más bajas porque viven más años y se jubilan antes, por lo que ajusta el pago comparando su edad, ahorros y grupo familiar con los de un hombre en igualdad de condiciones.
Beneficiarias de la Compensación por Expectativa de Vida
De acuerdo a ChileAtiende, el aporte se asignará automáticamente a las mujeres que cumplan lo siguiente:
- Tener 65 años o más.
- Recibir una pensión de vejez o invalidez como titular de una AFP o compañía de seguros, basada en las cotizaciones obligatorias (propias y del empleador).
- No tener cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
- Estar afiliada y tener al menos una cotización en el Seguro Social destinado al Fondo Autónomo de Protección Previsional, antes de cumplir 50 años. No aplica para las ya pensionadas o afiliadas al sistema previsional actual antes del 1 de agosto de 2025.
Las interesadas pueden consultar en línea si les corresponde (pulsa aquí), ingresando el RUT y la fecha de nacimiento.
Monto de la Compensación por Expectativa de Vida
La cantidad de dinero que paga la asigna en base a la siguiente tabla de edad y porcentajes:
- 65 años: cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la pensión de un hombre con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar.
- 64 años: cubre el 75% de la brecha.
- 63 años: 50% de la brecha.
- 62 años: cubre el 25% de diferencia.
- 61 años: financia el 15% de la brecha.
- 60 años: cubre el 5% de la diferencia.
Cabe mencionar que se entregará solo desde los 65 años, sin importar si se pensionaron antes. Además, entrega una compensación mínima equivalente a 0,25 Unidades de Fomento (UF).
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