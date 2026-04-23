Choque de trenes en Dinamarca deja 18 heridos: Cinco personas están graves

23 abr. 2026 - 07:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un choque de trenes frontal en Dinamarca dejó este jueves 18 personas heridas, cinco de ellas en "estado crítico", informó la policía.

El accidente ocurrió entre las localidades danesas de Hillerod y Kagerup, una zona rural a unos 40 kilómetros al norte de Copenhague, informó la policía en un comunicado tras precisar que por ahora desconocen las causas del choque.

¿Qué se sabe del accidente?

"Dieciocho personas resultaron heridas en el accidente. De ellas, cinco se consideran actualmente en estado crítico", informó la policía en el comunicado, citando a autoridades sanitarias.

Previamente, un portavoz policial dijo a la AFP que todos los pasajeros habían sido evacuados de los trenes.

"Dos trenes chocaron, y hubo una gran movilización de la policía y de los servicios de emergencia", indicó la policía en la mañana.

Tren transportaba a 37 pasajeros

La zona fue aislada por la policía. Las dos locomotoras involucradas en el accidente podían verse, parcialmente destruidas, rodeadas por numerosas ambulancias.

La alcaldesa del vecino municipio de Gribskov, Trine Egetved, comentó en Facebook que algunos de los heridos fueron trasladados en helicóptero al hospital.

"Este tren es utilizado por muchos residentes de Gribskov, trabajadores y estudiantes. Los servicios de emergencia trabajan sin parar y estamos intentando aclarar lo que sucedió y asegurar que todos reciban la ayuda que necesitan", agregó la alcaldesa.

De acuerdo con la policía, los dos trenes transportaban a unos 37 pasajeros.