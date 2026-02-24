Adolescente de 17 años es herido de bala mientras se encontraba en una plaza de Cerrillos

24 feb. 2026 - 06:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 17 años resultó herido de bala durante la madrugada de este martes mientras se encontraba en una plaza de la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de avenida Las Torres con El Átomo, por causas que aún se investigan.

Hasta el momento, no se ha confirmado si se trató de un ataque directo, pero se indaga como homicidio frustrado.

Fiscalía y PDI trabajan en el caso

El joven fue trasladado por personal de SAMU a un centro asistencial, luego de que varios proyectiles lo impactaran.

Actualmente, el caso se encuentra en manos del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que trabaja junto a detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).