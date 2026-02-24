"Jorge y Miguel compraban los discos": Claudio Narea recuerda a Los Prisioneros tras el show de Pet Shop Boys

24 feb. 2026 - 09:44 hrs.

Si hay un consenso generalizado respecto a lo que han sido estas dos noches del Festival de Viña 2026 es que la presentación del grupo de eletcropop, Pet Shop Boys, fue formidable. A pesar de los años, la agrupación mantiene una calidad envidiable, lo que fue dejado en evidencia en la Quinta Vergara.

Con un show que, además, destacó por la propuesta estética de los británicos, el público quedó con ganas de un show más extenso.

La crítica no ha escatimado en elogios, así como tampoco lo ha hecho la audiencia, lo que candidatea a esta presentación como una de las mejores de esta edición.

De hecho, una reconocida figura de la música nacional, Claudio Narea, también destacó lo que fue la performance del único grupo anglo que dice presente en esta edición del Festival de Viña.

Al respecto, el exintegrante de Los Prisioneros indicó que "me encantó, yo no soy un fan seguidor de todos los discos, pero los hits los conozco".

Por otro lado, Narea se refirió a lo que contemporaneidad que tuvieron Los Prisioneros con Pet Shop Boys: "Yo recordaba que tanto Jorge (González) como Miguel (Tapia) compraban los discos de Pet Shop Boys, los escuchaban bastante".

La influencia de Pet Shop Boys en Los Prisioneros

De hecho, la importancia que tuvo Pet Shop Boys en la producción musical de una de las bandas más importantes del país es evidente. El disco "Corazones", por ejemplo, tiene claros recursos propios de la banda europeo, como el uso de teclados tan característicos por allá en la década de los 80s.

