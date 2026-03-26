Descuento de $300 por litro: Supermercado anunció beneficio para clientes por alza de combustibles

26 mar. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se concretó la histórica alza a los combustibles anunciada por el Gobierno, medida que genera un fuerte impacto en los bolsillos de los chilenos. Por ello, una reconocida cadena de supermercados anunció un beneficio exclusivo para sus clientes.

Se trata de Jumbo, perteneciente al grupo Cencosud, que informó la activación de un descuento de $300 por litro en bencina y petróleo, que se podrá hacer efectivo en cualquier estación de servicio Copec del país.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La promoción está destinada sólo para sus clientes Jumbo Prime y será válida sólo por este viernes 27 de marzo. El beneficio estará disponible durante todo el día y podrá ser utilizado una sola vez.

La empresa explicó que este descuento corresponde a una acción excepcional, que se suma al beneficio permanente que los clientes Jumbo Prime reciben cada lunes ($100/por litro en Copec).

¿Cómo hacer efectivo el descuento?

Para hacer efectivo el descuento, los clientes adheridos al programa recibirán un cupón en su correo electrónico, el que deberán ingresar en la aplicación Copec. Allí, el beneficio se activará automáticamente al realizar el pago a través de la aplicación.

¿Qué pasa si no soy cliente Jumbo Prime?

Desde la compañía detallaron que quienes aún no formen parte de Jumbo Prime podrán inscribirse hasta las 18:00 horas del mismo viernes 27 de marzo para acceder al beneficio.

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