Europa decide quién va al Mundial: arranca el repechaje con Italia como gran protagonista

25 mar. 2026 - 10:11 hrs.

Este jueves arranca uno de los capítulos más dramáticos del fútbol europeo: el repechaje para el Mundial 2026. Dieciséis selecciones repartidas en cuatro rutas se enfrentarán en semifinales y finales a partido único, con la certeza de que cada error puede costar la clasificación a la gran cita del fútbol mundial. Solo cuatro avanzarán. Las doce restantes deberán esperar otros cuatro años.

Italia: obligación, no opción

Si hay una selección que concentra todas las miradas, esa es Italia. La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, lleva el peso de dos eliminaciones consecutivas en repechajes —se perdió Rusia 2018 y Catar 2022— y no puede permitirse un tercer fracaso histórico.

Bajo las órdenes de Gennaro Gattuso, Italia debuta este jueves ante Irlanda del Norte en Bérgamo. Si gana, deberá superar en la final al vencedor del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina para sellar su billete a Norteamérica. Nada puede salir mal. O al menos, eso es lo que exige la historia.

Los galeses, por su parte, llegan con la ilusión de repetir la hazaña de Catar 2022, su segundo Mundial en la historia tras Suecia 1958. Sin embargo, Bosnia-Herzegovina es un rival que les ha sido esquivo: en sus cuatro enfrentamientos previos, Gales no ha logrado ni una sola victoria, acumulando dos derrotas y dos empates.

Gyökeres contra Ucrania: la Ruta B, la más abierta

La Ruta B promete alto voltaje. Por un lado, Polonia busca su décimo Mundial con Robert Lewandowski como emblema y la esperanza renovada desde la llegada de Jan Urban al banquillo en julio de 2025. Su rival será Albania, dirigida por el brasileño Sylvinho, un equipo que no tiene nada que perder.

El otro cruce enfrenta a Suecia con Ucrania en Valencia como sede neutral. Los suecos llegan con un registro preocupante —sin victorias en sus seis partidos de la fase de grupos— pero con un as en la manga: Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal con once goles en la Premier League esta temporada, será la principal amenaza ofensiva en ausencia del lesionado Alexander Isak.

Ucrania, en tanto, sueña con su segundo Mundial, el primero en 20 años desde su única participación en Alemania 2006.

Lucescu contra su pasado y Kosovo ante su oportunidad histórica

La Ruta C tiene un ingrediente especial: el seleccionador rumano Mircea Lucescu se enfrentará nada menos que a Turquía, país donde dejó huella dirigiendo tanto a su selección como a sus clubes más grandes. Rumanía lleva seis ediciones sin disputar un Mundial y ve en esta repesca la oportunidad de poner fin a ese ayuno.

Turquía, pese a haber llegado a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 con Arda Güler como figura, tampoco disputa un Mundial desde Corea-Japón 2002, cuando logró el tercer lugar en una de las mayores sorpresas del torneo. El ganador de ese duelo se medirá ante Eslovaquia o Kosovo, el pequeño estado que sueña con su primera clasificación mundialista.

Dinamarca quiere redimirse; Irlanda y Chequia, con nostalgia

En la Ruta D, Dinamarca —campeona de Europa en 1992— parte como favorita tras quedarse fuera de la clasificación directa en las últimas dos jornadas de la fase de grupos. Su primer escollo es Macedonia del Norte, la misma selección que eliminó a Italia en el repechaje al Mundial 2022, aunque los macedonios perdieron entonces la final del playoff ante Portugal.

Del otro lado del cuadro, República Checa e Irlanda buscan volver al Mundial veinte y veinticuatro años después, respectivamente, con toda la nostalgia de generaciones que no han visto a sus selecciones en el torneo más importante del planeta.

El programa completo

Jueves 26 de marzo

Ruta A — Italia vs. Irlanda del Norte / Gales vs. Bosnia-Herzegovina

Ruta B — Polonia vs. Albania / Ucrania vs. Suecia (en Valencia)

Ruta C — Turquía vs. Rumanía / Eslovaquia vs. Kosovo

Ruta D — Dinamarca vs. Macedonia del Norte / República Checa vs. Irlanda

Todos los partidos a las 16:45 hora de Chile, salvo Turquía-Rumanía que se juega a las 14:00.

Martes 31 de marzo

Las cuatro finales, a las 15:45 hora de Chile. Cuatro boletos para el Mundial. Doce corazones rotos.

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