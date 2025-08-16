Iván Arenas reveló que Don Carter se enteró del fallecimiento de su esposa en la previa de un show: "Es algo terrible"

16 ag. 2025 - 09:30 hrs.

Una dolorosa pérdida remeció al popular comediante Juan Alcagaya, más conocido como Don Carter, ya que su esposa, Marta Pinto, con quien llevaba 38 años de matrimonio, murió en las últimas horas.

La noticia fue confirmada en primera instancia por su colega y amigo, Iván Arenas, quien en conversación con el medio SoyValparaiso.cl, expresó que todo "fue una pena enorme y muy espontánea".

¿Qué dijo Iván Arenas?

Según relató el hombre detrás del Profesor Rossa, ambos tenían agendada una presentación en el Sporting Club de Viña del Mar el pasado 14 de agosto, para la cual se estaban preparando al momento de recibir la noticia: "Él estaba preparándose para irse al show cuando se dio cuenta de que su mujer estaba muerta. Es algo terrible".

Además, explicó que conversaron con Don Carter y su representante sobre la posibilidad de cancelar el show, dada la sensibilidad del hecho: "Por ética y por numerario pensamos en no hacerlo, pero él mismo tomó la determinación de que se realizara. Así fue como llamamos a Álvaro Salas, que es muy amigo, y le dimos un homenaje a Carter en medio de su propia pena".

"Subí al escenario a dar las razones pertinentes y me costó mucho. Era un show de humor, pero tuve que dar una noticia dramática. Se produjo un silencio profundo, pero la gente entendió", relató el comediante.

Instagram

Finalmente, expresó que Don Carter "hoy está tranquilo, rodeado de seres queridos y colegas que lo quieren. Lo estamos aconsejando para que siga su vida, porque eso lo va a mantener vigente y tranquilo".

Todo sobre Famosos chilenos