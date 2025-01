Carmen Gloria Arroyo detalló cómo Bernardo Borgeat le pidió matrimonio: Clima le jugó una mala pasada al argentino

30 en. 2025 - 20:01 hrs.

Con un enorme anillo llegó Carmen Gloria Arroyo a la alfombra roja de la entrega de los premios del Copihue de Oro, que simboliza su reciente compromiso con Bernardo Borgeat, su pareja hace 12 años, quien le pidió matrimonio hace algunos días.

Borgeat, quien la acompañó en la alfombra, expresó cómo fue que decidió pedirle matrimonio a Carmen Gloria. "Nos demoramos, tomamos un tiempo prudente. Las cosas van madurando y yo creo que era el momento ahora. Lo expresé y por suerte me dijo que sí", señaló entre risas.

Carmen Gloria y Bernardo Borgeat

El detalle de la petición

Luego, Arroyo tomó la palabra explicando detalladamente cómo fue el día de la petición matrimonial. "Súper sorpresivo, me invitó a ver el amanecer, estaba muy nublado y estaba lloviendo. Entonces yo dije, 'qué raro, vamos a ver el peor amanecer del mundo porque no se ve nada'", narró.

A pesar del clima, la abogada igual se acomodó para tomarse una foto, mientras conversaba con sus hijas por WhatsApp, diciéndole que bajaran, ya que las estaban esperando. Lo que desconocía Arroyo era que sus retoñas estaban coordinadas con Borgeat, puesto que sabían que durante esa mañana él le pediría matrimonio a la abogada.

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat

Las jóvenes no bajaron, ella seguía con sus ojos en el celular, cuando en eso Bernardo le dice, "ya, estoy listo". Carmen dirige su mirada a él y lo ve arrodillado, con el anillo de compromiso en su mano. "Me quedé en blanco (...) no lo esperaba para nada", confesó.

¿Y cuándo será el matrimonio? Al respecto, Carmen y Bernardo expresaron que aún no coordinan ese detalle, aunque estiman que será por estas fechas, pero en 2026. Sobre la fiesta, indicaron que será "a nuestro estilo", y que el asado va "sí o sí".

Todo sobre Famosos chilenos