"Harto estudio": Darynka Marcic dio detalles de su preparación ante importante rol que tendrá en el Festival de Viña

30 en. 2025 - 13:49 hrs.

La periodista de Meganoticias, Darynka Marcic, fue una de las invitadas a la ceremonia de entrega de los premios Copihue de Oro, a la cual asistió acompañada junto a su novio, Mariano Serce, con el que decidió ir completamente combinada.

Y es que ambos hicieron un "match" con sus atuendos. Mientras ella lució un elegante vestido negro con transparencias y lentejuelas, él optó por un traje completamente negro, con una camisa blanca sin corbata, dándole un toque casual a su look.

Mariano y Darinka

Los preparativos de Darynka de cara al Festival de Viña del Mar

Para el Festival de Viña del Mar 2025, Darynka Marcic tendrá un relevante rol, siendo parte del backstage del certamen, en donde entrevistará a los artistas tras su paso por la Quinta Vergara.

Sobre cómo se ha ido preparando para este desafío, contó a Meganoticias.cl que está "con harto estudio, gimnasio, deporte. Buena alimentación, la neurobionta (medicamento de vitaminas del complejo B) va porque me he enfermado, así que no puedo estar enferma, sin voz para el Festival".

Atuendo de Darynka Marcic en los Copihue de Oro

Por ahora, la periodista se ha enfocado principalmente en su estado físico, ya que los looks aún no los ha definido. Sin embargo, dentro de los próximos días espera llegar a la selección final de cada uno de los vestidos que usará en las noches.

Su novio, Mariano Serce, no ocultó la gran felicidad que siente por este nuevo paso en la carrera de Darynka. "Estoy totalmente orgulloso de ella, en verdad, el paso ha sido meteórico, nos estamos tratando de acostumbrar, o sea, yo por lo menos, que soy más bajo perfil. Orgullosísimo de ella, estoy feliz, está hermosa", destacó.

Todo sobre Famosos chilenos