"Terminó hace dos meses": Paula Pavic revela que Marcelo Ríos terminó su relación con su novia 29 años más joven

16 ag. 2025 - 19:15 hrs.

Inesperada fue la revelación que hizo Paula Pavic recientemente acerca de la vida amorosa de su exmarido, Marcelo Ríos, asegurando que él terminó su relación amorosa con Christin Chelsea, con quien había comenzado hace casi dos años un romance.

Recordemos que Christin es casi 30 años más joven que Marcelo y la conoció debido a que ella es hija de quien fuera su entrenador personal en Sarasota, ciudad estadounidense en la que está radicado hace varios años.

La revelación de Paula Pavic

En un programa de CHV, Pavic fue invitada a conversar sobre su presente, a pocos meses de haber firmado el acuerdo de divorcio con Marcelo, en el que queda consagrada una pensión alimenticia mensual que asciende a una suma cercana a los 14 millones de pesos chilenos.

Al ser consultada sobre Christin, Paula primero contestó "la conozco desde los 15 años; nosotros compartíamos con ella en vacaciones. Cuando yo viajaba a Chile, él la llevaba a la casa… ella no me gusta en realidad en nada".

Marcelo y Christin

Tras señalar lo anterior, Paula indicó que Marcelo puso fin a la relación. "Él terminó hace dos meses", aseguró, causando sorpresa entre los presentes en el estudio.

Cabe señalar que el pasado 14 de julio, Paula ya había revelado que la relación de su ex estaba finalizada. De hecho, teorizó con que los posteos en los que Marcelo le demostró todo su amor a Chelsea, eran para reconciliarse con ella.

"Lo más probable es que esas publicaciones las haya hecho con la intención de volver con ella. No me extraña en todo caso", sentenció en ese entonces.

