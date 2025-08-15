"Nos apretamos un poco": Paula Pavic revela el millonario monto que le paga Marcelo Ríos por pensión alimenticia

15 ag. 2025 - 20:15 hrs.

Fue en mayo de este 2025 cuando el mundo de la farándula volcó toda su atención a Paula Pavic y Marcelo "Chino" Ríos, puesto que ambos firmaron en ese entonces su acuerdo de divorcio, el cual contempla un millonario pago por concepto de pensión de alimentos de él hacia ella y sus hijos.

Recientemente, en un programa de CHV, Paula reconoció cómo se encuentra viviendo actualmente con el millonario monto que recibe, el cual siempre mencionó que no la dejó conforme, puesto que ella aspiraba al doble de lo acordado.

El millonario monto por pensión alimenticia

En la conversación, Paula partió dando a conocer los detalles que gatillaron el quiebre entre ambos, asegurando que todo se dio en el momento en que ella comenzó a priorizar sus sueños y metas, que alguna vez olvidó al casarse con él.

"En el minuto que me casé con él, dejé de trabajar, dejé toda mi vida profesional; fue una decisión que tomé consciente y, en el fondo, era como nuestra vida normal y yo como que cambié totalmente. Entonces, para él tiene que haber sido: ‘¿Dónde está mi esposa con la que estoy acostumbrado a estar?’", indicó.

"Me reencontré con algo que yo desconocía de mí. Tampoco puedo exigirle que él quiera a esta persona que es totalmente nueva", agregó.

Sobre el monto de pensión alimenticia que acordaron, reveló que estuvieron a punto de llegar a uno que era beneficioso para los dos. Sin embargo, tuvo que conformarse con la mitad, que asciende a $14.500 dólares, cifra cercana a los 14 millones de pesos chilenos.

Por lo anterior tuvo que "apretarse el cinturón", ajustando los gastos y el estilo de vida de ella y sus cinco hijos.

"Los gastos normales de nosotros eran 30 mil dólares al mes; esos eran los gastos de todos los meses, sin ningún extra. Y nosotros seguíamos viviendo en la misma casa; claramente nos apretamos un poco más y estamos viviendo con la mitad", cerró.

