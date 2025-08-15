¿Igualita al papá o la mamá? Así de grande está una de las hijas menores del Chino Ríos y Paula Pavic

15 ag. 2025 - 15:15 hrs.

Marcelo "Chino" Ríos es padre de nada más ni nada menos que de 6 hijos. La primera en nacer fue Constanza, fruto de su primer matrimonio junto a la modelo costarricense Giuliana Sotela, con quien alcanzó a estar casado aproximadamente tres años.

Varios años después, tras casarse con su tercera esposa, Paula Pavic, tuvo sus otros cinco hijos. Las mayores, Isidora (2008) y Colomba (2010), y los trillizos Antonella, Marcelo y Agustina, quienes nacieron a fines del 2011.

Antonella, ¿igual al papá o la mamá?

Recientemente, en medio de lo que ha sido el "regreso" del Chino a su cuenta de Instagram, el retirado tenista publicó dos fotos en las que aparece con Antonella, una de sus hijas menores, en medio de una cancha mientras jugaban un partido de fútbol.

En la primera publicación aparece Marcelo algo sudado, acompañado de Antonella, quien aparece lanzando un beso a la cámara. "Con la más hermosa", redactó al pie de la publicación, que consiguió más de 8 mil "me gusta".

Luego, en el otro registro, Ríos posteó otra foto en pose similar junto a su retoña, escribiendo en la descripción "jugando fútbol con la Antonella". En ambas publicaciones se repitieron comentarios de corte similar, en los que sus seguidores señalaban a quién se parece más la niña.

"Salió a la mamá", "bellísima su princesa, igual que su papá", "lo que se hereda no se hurta, tiene sus ojos", "es igual a la mamá, bonita y simpática", "bella como la mamá", "qué está grande tu hija", "hermosa tu hija, tu clon", son algunos de los comentarios que más se repitieron en los diferentes posteos.

