Keiko Fujimori vuelve a liderar la elección presidencial en Perú: La ventaja es de menos de 600 votos

11 jun. 2026 - 09:29 hrs.

¿Qué pasó?

La candidata derechista Keiko Fujimori volvió a tomar la delantera en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, aunque la diferencia sobre su rival es mínima y mantiene la incertidumbre sobre el resultado final.

Con el 98,216% de las actas escrutadas, Fujimori alcanzaba el 50,002% de los sufragios frente al 49,998% del izquierdista Roberto Sánchez, según los datos entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Resultado sigue abierto

La ventaja de Fujimori se vio impulsada por votos provenientes del extranjero, especialmente desde Estados Unidos y Japón. Sin embargo, el estrecho margen mantiene la elección completamente abierta.

El último cómputo arrojó 9.032.653 votos para Fujimori, mientras que Sánchez alcanza 9.032.092, es decir, una diferencia de apenas 561 sufragios.

La ONPE informó que el cómputo final podría demorar entre dos semanas y hasta fin de mes, dependiendo de las observaciones e impugnaciones que se presenten durante el proceso.

Además, aún deben revisarse actas observadas que contienen cerca de 480 mil votos, por lo que el resultado definitivo podría variar en los próximos días.

¿Qué dijeron los candidatos?

Tras recuperar la delantera, Fujimori se mostró optimista, aunque llamó a esperar el resultado oficial. "Vamos a esperar las cifras oficiales, pero sin duda, cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, nos da mucho, mucho aliento", señaló.

Por su parte, Sánchez cuestionó lo que calificó como "maniobras y voluntades por torcer la democracia", aunque sostuvo que los resultados electorales deben respetarse y no descartó convocar a manifestaciones pacíficas.

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