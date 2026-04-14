Sueldos llegan a superar los $2 millones: Carabineros abre vacantes para personal civil
- Por Meganoticias
Carabineros de Chile anunció la apertura de vacantes destinadas a personal civil, con el objetivo de fortalecer sus áreas administrativas, técnicas y de servicios en distintas reparticiones del país.
Las plazas están disponibles en varias regiones del país, y el proceso busca incorporar a profesionales, técnicos y personal administrativo, tanto especializados como no especializados.
¿Qué perfiles busca Carabineros?
Entre los cargos disponibles se incluyen funciones administrativas como:
- Administrativos
- Asistente jurídico
- Ecónomo
- Servicio Mantención de Cuarteles
- Archivero
- Telefonista
- Estafeta
- Operador de Emergencia
- Auxiliar contable
- Bodeguero
- Auxiliar de servicios menores
También se consideran perfiles técnicos como:
- Técnico mecánico
- Mecánico
- Técnico en Computación
- Asistente de guardia
- Técnico en cocina
- Contador General
- Auxiliar de enfermería
Además, la institución abrió cupos para profesionales en distintas áreas:
- Administrador de Propiedades y vehículos
- Enfermero (a) universitario
- Médico Pediatra
Sueldos superan los 2 millones
En cuanto a las remuneraciones, estas varían según el cargo y las responsabilidades asociadas.
Los sueldos parten de $847.326 para funciones administrativas y pueden alcanzar hasta $2.290.257 en el caso del cargo de Asesor Criminalístico.
¿Cómo postular?
El proceso se realizará exclusivamente a través de los canales oficiales de Carabineros de Chile, donde los interesados podrán revisar los requisitos específicos de cada cargo y completar su postulación en línea.
La convocatoria —gestionada por el Departamento de Personal Civil P5— estará abierta en su mayoría hasta el próximo 26 de abril, aunque algunos cargos, especialmente los profesionales, solo estarán abiertos hasta el 15 de abril.
Por ello, desde la institución reiteraron el llamado a postular dentro del plazo establecido mediante el Sistema de Postulaciones disponible en su sitio web oficial de Carabineros en el siguiente enlace (clic aquí).
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