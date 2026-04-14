Sueldos llegan a superar los $2 millones: Carabineros abre vacantes para personal civil

14 abr. 2026 - 11:00 hrs.

Carabineros de Chile anunció la apertura de vacantes destinadas a personal civil, con el objetivo de fortalecer sus áreas administrativas, técnicas y de servicios en distintas reparticiones del país.

Las plazas están disponibles en varias regiones del país, y el proceso busca incorporar a profesionales, técnicos y personal administrativo, tanto especializados como no especializados.

¿Qué perfiles busca Carabineros?

Entre los cargos disponibles se incluyen funciones administrativas como:

Administrativos

Asistente jurídico

Ecónomo

Servicio Mantención de Cuarteles

Archivero

Telefonista

Estafeta

Operador de Emergencia

Auxiliar contable

Bodeguero

Auxiliar de servicios menores

También se consideran perfiles técnicos como:

Técnico mecánico

Mecánico

Técnico en Computación

Asistente de guardia

Técnico en cocina

Contador General

Auxiliar de enfermería

Además, la institución abrió cupos para profesionales en distintas áreas:

Administrador de Propiedades y vehículos

Enfermero (a) universitario

Médico Pediatra

Sueldos superan los 2 millones

En cuanto a las remuneraciones, estas varían según el cargo y las responsabilidades asociadas.

Los sueldos parten de $847.326 para funciones administrativas y pueden alcanzar hasta $2.290.257 en el caso del cargo de Asesor Criminalístico.

¿Cómo postular?

El proceso se realizará exclusivamente a través de los canales oficiales de Carabineros de Chile, donde los interesados podrán revisar los requisitos específicos de cada cargo y completar su postulación en línea.

La convocatoria —gestionada por el Departamento de Personal Civil P5— estará abierta en su mayoría hasta el próximo 26 de abril, aunque algunos cargos, especialmente los profesionales, solo estarán abiertos hasta el 15 de abril.

Por ello, desde la institución reiteraron el llamado a postular dentro del plazo establecido mediante el Sistema de Postulaciones disponible en su sitio web oficial de Carabineros en el siguiente enlace (clic aquí).

Todo sobre Ofertas Laborales