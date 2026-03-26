Feria laboral para mujeres ofrece más de 1.700 empleos: Revisa cómo postular y los trabajos que se ofrecen

26 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Ya comenzó la feria laboral "Avanza Mujer", un espacio enfocado en aumentar la participación femenina en el mercado formal, incluyendo varios trabajos que tradicionalmente se han asociado a los hombres.

La feria comenzó el miércoles 25 y se extenderá hasta el domingo 29 de marzo en la cúpula del Parque O'Higgins, en una actividad que es organizada por la plataforma Trabajando.com y la Municipalidad de Santiago.

¿Qué empresas participan y qué cargos se ofrecen?

En total hay 1.741 vacantes disponibles y participan 105 empresas de diferentes rubros, que ofrecen empleos en todas las regiones del país. A continuación, revisa las más relevantes:

Valle Nevado: Ofrece 136 vacantes en cargos operativos como telefonistas, recepcionistas, parvularias, operarias o chefs.

Buses Hualpén: Tiene 119 vacantes para trabajos de conductoras y mecánicas.

Clínica Dávila: Cuenta con 86 cargos para operativos, técnicos y profesionales.

Sodexo: Ofrece 64 empleos en cargos como auxiliares de dietética, ayudantes de cocina o bodegueras.

Wom: Cuenta con 36 empleos, principalmente para cargos como ejecutivas de ventas.

Cencosud: Mantiene vigentes 32 empleos en cargos como cajeras, guardias de seguridad, vendedoras o asistentes de clientas.

Verisure: Hay 32 vacantes en trabajos como analistas de servicios, ejecutivas de seguridad y vendedoras.

Carl's Jr: Tiene 19 empleos disponibles en cargos para operarias o gerentas de turno.

Casaideas: Son 19 empleos en cargos como supervisoras de logística, diseñadoras o jefas de tienda.

Si deseas revisar el resto de las ofertas, las empresas participantes y las ofertas laborales que mantiene vigentes, puedes ingresar al portal de la plataforma en este sitio.

¿Cómo postular?

Puedes postular de forma online en el sitio web de la feria (pincha aquí), en donde encontrarás todas las empresas participantes y los empleos disponibles.

A continuación tendrás acceso a la plataforma de trabajando.cl, en donde podrás postular con tu cuenta, ingresando tu CV.

También puedes asistir de forma presencial a la feria laboral, ubicada en calle Fábrica 1503, comuna de Santiago, a un costado del metro Rondizzoni.

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