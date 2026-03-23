Carabineros abre 14 vacantes para personal civil: Sueldos superan los $2.2 millones

23 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Carabineros de Chile anunció la apertura de 14 vacantes destinadas a personal civil, con el objetivo de fortalecer sus áreas administrativas, técnicas y de servicios en distintas reparticiones del país.

Las plazas están disponibles en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Biobío y Los Lagos, y el proceso busca incorporar a profesionales, técnicos y personal administrativo, tanto especializados como no especializados.

¿Qué perfiles busca Carabineros?

Entre los cargos disponibles se incluyen funciones administrativas como:

Administrativos

Peluqueros

Conductores

Estafetas

También se consideran perfiles técnicos como:

Técnico Administrativo

Examinador de Armas y Tiro y Defensa Personal

Además, la institución abrió cupos para profesionales en distintas áreas:

Abogado

Ingeniero Programador

Ingeniero en Informática

Comunicador Audiovisual

Asesor Criminalístico

Analista de Remuneraciones

Carabineros

Sueldos superan los 2 millones

En cuanto a las remuneraciones, estas varían según el cargo y las responsabilidades asociadas.

Los sueldos parten de $847.326 para funciones administrativas y pueden alcanzar hasta $2.290.257 en el caso del cargo de Asesor Criminalístico.

¿Cómo postular?

El proceso se realizará exclusivamente a través de los canales oficiales de Carabineros de Chile, donde los interesados podrán revisar los requisitos específicos de cada cargo y completar su postulación en línea.

La convocatoria —gestionada por el Departamento de Personal Civil P5— estará abierta desde el 20 de marzo hasta el 5 de abril de 2026.

Por ello, desde la institución reiteraron el llamado a postular dentro del plazo establecido mediante el Sistema de Postulaciones disponible en su sitio web oficial de Carabineros en el siguiente enlace (clic aquí).

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