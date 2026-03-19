Rosen busca trabajadores en Chile: Revisa las vacantes y cómo postular
- Por Cristian Latorre
La empresa chilena Rosen, dedicada a la venta de camas, colchones, muebles y artículos para el hogar, abrió nuevas vacantes laborales para sus operaciones en distintas zonas del país.
Según detalla la compañía en su sitio web, quienes se integren a la empresa podrán acceder a diversos beneficios, entre ellos programas en áreas como salud, educación, bienestar, deporte y salud financiera.
Las ofertas disponibles incluyen cargos en ventas, logística y áreas administrativas, entre otros.
Revisa las ofertas laborales disponibles
Algunas de las vacantes publicadas actualmente son:
- Vendedor en ruta (part time) – Santiago
- Bodeguero de tienda en Mall Paseo La Portada – Antofagasta
- Vendedor/a integral 30 horas en Outlet La Portada – Antofagasta
- Administrativo/a de despacho (reemplazo) – Colina
- Operario de bodega part time 20 horas – Colina
- Cajero 30 horas en Outlet Viña Park – Viña del Mar
- Operario de bodega part time 20 horas en Mall Parque Angamos – Antofagasta
- Promotor/vendedor part time – Concepción y Talcahuano
- Y más vacantes disponibles
¿Cómo postular a Rosen?
La empresa cuenta con un portal web habilitado para recibir postulaciones. Para acceder, debes ingresar al enlace correspondiente (clic aquí) y seguir estos pasos:
- Ingresa al portal de empleos y selecciona la oferta que más te interese.
- Haz clic en “postular”.
- Accede con tu correo electrónico y contraseña de Trabajando.cl. Si no tienes cuenta, puedes crear una o ingresar con tus perfiles de LinkedIn, Google o Microsoft.
- Completa toda la información personal y laboral solicitada, manteniendo tus datos y currículum actualizados.
Una vez realizada la postulación, solo queda esperar el contacto de la empresa en caso de cumplir con los requisitos del cargo.
Leer más de
Notas relacionadas
- ¿Eres mujer y buscas trabajo? Postula a miles de ofertas laborales en la feria "Avanza Mujer 2026"
- ¿Te gustaría trabajar en la Teletón? Así puedes postular a los diferentes empleos en la institución
- Ofertas laborales: Buscan 200 enfermeras y TENS para vacunar a trabajadores contra la influenza en todo Chile