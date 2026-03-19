Rosen busca trabajadores en Chile: Revisa las vacantes y cómo postular

19 mar. 2026 - 18:00 hrs.

La empresa chilena Rosen, dedicada a la venta de camas, colchones, muebles y artículos para el hogar, abrió nuevas vacantes laborales para sus operaciones en distintas zonas del país.

Según detalla la compañía en su sitio web, quienes se integren a la empresa podrán acceder a diversos beneficios, entre ellos programas en áreas como salud, educación, bienestar, deporte y salud financiera.

Las ofertas disponibles incluyen cargos en ventas, logística y áreas administrativas, entre otros.

Revisa las ofertas laborales disponibles

Algunas de las vacantes publicadas actualmente son:

Vendedor en ruta (part time) – Santiago

(part time) – Santiago Bodeguero de tienda en Mall Paseo La Portada – Antofagasta

en Mall Paseo La Portada – Antofagasta Vendedor/a integral 30 horas en Outlet La Portada – Antofagasta

30 horas en Outlet La Portada – Antofagasta Administrativo/a de despacho (reemplazo) – Colina

de despacho (reemplazo) – Colina Operario de bodega part time 20 horas – Colina

part time 20 horas – Colina Cajero 30 horas en Outlet Viña Park – Viña del Mar

en Outlet Viña Park – Viña del Mar Operario de bodega part time 20 horas en Mall Parque Angamos – Antofagasta

part time 20 horas en Mall Parque Angamos – Antofagasta Promotor/vendedor part time – Concepción y Talcahuano

part time – Concepción y Talcahuano Y más vacantes disponibles

¿Cómo postular a Rosen?

La empresa cuenta con un portal web habilitado para recibir postulaciones. Para acceder, debes ingresar al enlace correspondiente (clic aquí) y seguir estos pasos:

Ingresa al portal de empleos y selecciona la oferta que más te interese. Haz clic en “postular”. Accede con tu correo electrónico y contraseña de Trabajando.cl. Si no tienes cuenta, puedes crear una o ingresar con tus perfiles de LinkedIn, Google o Microsoft. Completa toda la información personal y laboral solicitada, manteniendo tus datos y currículum actualizados.

Una vez realizada la postulación, solo queda esperar el contacto de la empresa en caso de cumplir con los requisitos del cargo.

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