¿Eres médico o enfermero? Alemania abre convocatoria para que profesionales chilenos trabajen en el país

19 mar. 2026 - 15:00 hrs.

Alemania abrió una convocatoria para que profesionales de la salud, incluyendo médicos y enfermeros, puedan trabajar en el país europeo para amortiguar un gran déficit de trabajadores de la enfermería y medicina.

Desde la empresa encargada de reclutamiento Nomii detallan que algunos de los beneficios son: contrato de trabajo asegurado, gestión de visas y documentos legales por parte de la empresa, diversas oportunidades para aprender idiomas, entre otros más.

Oferta laboral médica en Alemania: Estos son los requisitos

La oferta laboral nace a raíz de que Alemania atraviesa una compleja situación médica: hay una falta de 30.000 y 40.000 trabajadores en el área de la salud producto del envejecimiento de la población, ya que más del 20% de los médicos tienen más de 55 años.

Es por ese motivo que la convocatoria está abierta en su sitio web (hace clic aquí) y para poder postular y quedar seleccionado, estos son los requisitos administrativos y profesionales que exigen desde el país:

Homologación del título profesional ante las autoridades sanitarias alemanas.

Obtención de la licencia estatal que habilita el ejercicio profesional en el país.

Tramitación de la visa de trabajo correspondiente para ejercer legalmente.

Cumplimiento de procesos administrativos exigidos por las autoridades y centros de salud para integrarse al sistema sanitario.

Certificación del idioma alemán, incluyendo evaluaciones específicas de terminología médica.

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