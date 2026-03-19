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¿Eres médico o enfermero? Alemania abre convocatoria para que profesionales chilenos trabajen en el país

Alemania abrió una convocatoria para que profesionales de la salud, incluyendo médicos y enfermeros, puedan trabajar en el país europeo para amortiguar un gran déficit de trabajadores de la enfermería y medicina.

Desde la empresa encargada de reclutamiento Nomii detallan que algunos de los beneficios son: contrato de trabajo asegurado, gestión de visas y documentos legales por parte de la empresa, diversas oportunidades para aprender idiomas, entre otros más.

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Oferta laboral médica en Alemania: Estos son los requisitos

La oferta laboral nace a raíz de que Alemania atraviesa una compleja situación médica: hay una falta de 30.000 y 40.000 trabajadores en el área de la salud producto del envejecimiento de la población, ya que más del 20% de los médicos tienen más de 55 años.

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Es por ese motivo que la convocatoria está abierta en su sitio web (hace clic aquí) y para poder postular y quedar seleccionado, estos son los requisitos administrativos y profesionales que exigen desde el país:

  • Homologación del título profesional ante las autoridades sanitarias alemanas.
  • Obtención de la licencia estatal que habilita el ejercicio profesional en el país.
  • Tramitación de la visa de trabajo correspondiente para ejercer legalmente.
  • Cumplimiento de procesos administrativos exigidos por las autoridades y centros de salud para integrarse al sistema sanitario.
  • Certificación del idioma alemán, incluyendo evaluaciones específicas de terminología médica.

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