Aramark busca nuevos trabajadores: Revisa cuáles son las vacantes disponibles y cómo postular
¿Qué pasó?
El proveedor de servicio y gestión de alimentos Aramark está buscando nuevos trabajadores para sumarse a su equipo en diferentes áreas.
Las vacantes fueron publicadas a través del portal web de Trabajando.cl y aunque la mayoría es para cumplir labores en la Región Metropolitana, hay algunos cupos en la zona norte del país.
Los cargos disponibles van desde jefaturas en diferentes áreas profesionales, técnicos y analistas, hasta operadores y prácticas profesionales.Ir a la siguiente nota
¿Cuáles son las vacantes disponibles en Aramark?
Vacantes en Huechuraba, Región Metropolitana:
- Jefe de Logística - Planta Cook&Chill
- Jefe de Innovación
- Practicante Desarrollo Organizacional
- Practicante de Psicología
- Analista de planificación - Planta de alimentos
- Jefe Financiero - Minería Santiago.
- Field Marketing - Reemplazo
- Práctica atracción y Desarrollo de Talento - Aramark
Vacantes en Calama, Región de Antofagasta:
- Jefe de Cocina - II Región
- Eléctrico Certificado
- Técnico de Mantención Menor
- Operador de excavadora
¿Cómo postular?
Postular es muy simple. Deberás entrar a la página web de Trabajando.cl (haciendo clic en este enlace) donde podrás ver el listado de ofertas laborales y los requisitos solicitados. Puedes revisarlos todos o filtrar por cargo y región.
Una vez identifiques la vacante de tu interés haz clic en postular y tendrás que iniciar sesión con tu usuario de Trabajando, cuenta Gmail o perfil LinkedIn, para luego completar el formulario, enviar tu Curriculum Vitae y finalmente concretar tu postulación.
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