Aramark busca nuevos trabajadores: Revisa cuáles son las vacantes disponibles y cómo postular

25 mar. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El proveedor de servicio y gestión de alimentos Aramark está buscando nuevos trabajadores para sumarse a su equipo en diferentes áreas.

Las vacantes fueron publicadas a través del portal web de Trabajando.cl y aunque la mayoría es para cumplir labores en la Región Metropolitana, hay algunos cupos en la zona norte del país.

Los cargos disponibles van desde jefaturas en diferentes áreas profesionales, técnicos y analistas, hasta operadores y prácticas profesionales.

¿Cuáles son las vacantes disponibles en Aramark?

Vacantes en Huechuraba, Región Metropolitana:

Jefe de Logística - Planta Cook&Chill

Jefe de Innovación

Practicante Desarrollo Organizacional

Practicante de Psicología

Analista de planificación - Planta de alimentos

Jefe Financiero - Minería Santiago.

Field Marketing - Reemplazo

Práctica atracción y Desarrollo de Talento - Aramark

Vacantes en Calama, Región de Antofagasta:

Jefe de Cocina - II Región

Eléctrico Certificado

Técnico de Mantención Menor

Operador de excavadora

¿Cómo postular?

Postular es muy simple. Deberás entrar a la página web de Trabajando.cl (haciendo clic en este enlace) donde podrás ver el listado de ofertas laborales y los requisitos solicitados. Puedes revisarlos todos o filtrar por cargo y región.

Una vez identifiques la vacante de tu interés haz clic en postular y tendrás que iniciar sesión con tu usuario de Trabajando, cuenta Gmail o perfil LinkedIn, para luego completar el formulario, enviar tu Curriculum Vitae y finalmente concretar tu postulación.

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