Multas de hasta $3,5 millones: Proyecto busca sancionar a padres por bullying escolar

25 mar. 2026 - 07:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un proyecto de ley que busca sancionar a padres y apoderados por casos de bullying escolar avanza en su tramitación en el Congreso, abriendo un debate sobre cómo enfrentar este tipo de situaciones en establecimientos educacionales.

La iniciativa fue presentada por la senadora María José Gatica (RN), quien propuso modificar la normativa vigente para incorporar sanciones económicas en casos de acoso reiterado entre estudiantes.

Multas a padres y tutores

El proyecto plantea que los padres o tutores de menores que incurran en conductas de bullying puedan ser sancionados con multas que alcanzan las 50 UTM, es decir, cerca de $3.500.000.

"Lo que busca, precisamente, es responsabilizar a los padres o tutores de los alumnos que cometan bullying a través de una multa, en caso de bullying reiterado de parte de los menores de edad", señaló Gatica.

Multa por bullying reiterado

La propuesta establece que no se aplicará una multa de forma inmediata, sino que previamente el establecimiento educacional deberá notificar a los apoderados sobre la situación.

Solo en caso de reiteración de estas conductas, y tras advertencias previas, podría concretarse la sanción económica contemplada en el proyecto.

El texto también considera que, ante conductas reiteradas incluso después de una primera multa, las sanciones podrían endurecerse con nuevas medidas económicas.

"Entendiendo de que esto no va a ser la solución al bullying, pero sí va a significar una buena herramienta o mecanismo para que los padres que hoy día no se han hecho responsable del actuar de sus hijos, sí lo hagan", expuso la senadora.

Debate en torno a la medida

La iniciativa ha generado distintas reacciones, con opiniones que respaldan la aplicación de sanciones económicas como una forma de generar cambios en el comportamiento, mientras que otras posturas apuntan a la importancia del rol formativo en el hogar.

El proyecto modifica la Ley General de Educación, específicamente el decreto 16 D, y ya fue ingresado al Senado, donde se encuentra a la espera de su discusión.

En paralelo, la senadora sostuvo reuniones con la autoridad de Educación para impulsar el avance de la iniciativa y buscar respaldo del Ejecutivo en su tramitación.